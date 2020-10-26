الرسوم المسيئة تفجر أزمة جديدة بين تركيا وفرنسا

عربيات ودوليات

باريس- أنقرة - الوكالات: انفجرت ازمة سياسية ودبلوماسية جديدة بين فرنسا وتركيا بسبب الرسوم المسيئة للنبي (صلى الله عليه وسلم) حيث قررت فرنسا استدعاء سفيرها لدى تركيا على خلفية تصريحات اطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انتقد فيها نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون واتهم فرنسا بأنها «تقف عموما وراء الكوارث والاحتلال في اذربيجان».

وقال الرئيس التركي ان ماكرون بحاجة لاختبار قدراته العقلية عقب تصريحاته العنصرية الأخيرة بشأن الاسلام. وتساءل اردوغان في كلمة له خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية قيصري ماذا يمكننا القول لرئيس دولة لا يفهم حرية العقيدة، ويعامل الملايين من اتباع ديانة مختلفة (المسلمين) في بلاده بهذه الطريقة؟ وأردف قائلا «ما مشكلة المدعو ماكرون مع الاسلام والمسلمين؟ انه بحاجة لعلاج عقلي»، مضيفا ان «الانشغال معي لن يكسبك شيئا».

وتابع ان فرنسا ستشهد انتخابات بعد نحو عام، وستحدد مصير ماكرون حينها، «وأعتقد ان نهايته ليست بعيدة، لأنه لم ينفع فرنسا بشيء، فكيف له ان ينفع نفسه؟».

وأثار مقترح ماكرون حماية قيم بلده العلمانية من اتباع التيارات الاسلامية المتطرفة حفيظة الحكومة التركية ليضاف ذلك ايضا الى قائمة الخلافات العديدة بين الرئيس الفرنسي وأردوغان.

في المقابل استدعت فرنسا سفيرها لدى انقرة للتشاور على خلفية تصريحات اردوغان، وقالت الرئاسة الفرنسية ان تصريحات الرئيس التركي التي شكك من خلالها بالصحة العقلية لنظيره الفرنسي غير مقبولة.

وأضافت الرئاسة الفرنسية ان «تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا للتعامل»، وطالبت الرئيس التركي ان «يغير مسار سياسته لأنها خطيرة على كل الأصعدة، لن ندخل في سجالات عقيمة ولا نقبل الشتائم».

وبشأن اقتحام الشرطة الألمانية مسجدا في العاصمة برلين اكد اردوغان ان هذه الحادثة تعد دليلا على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية الى مرحلة جديدة. وأكد ان تصاعد معاداة الاسلام في اوروبا وصل الى مستويات تدعو للقلق، وقال ان مشاركة مئات الشرطة في عملية دهم لمسجد امر بعيد عن الاحترام، ولا يمكن تفسيره بغرض الدواعي الأمنية، او اي شيء آخر سوى معاداة الاسلام بوجه واضح.

وشدد ان عرض فرنسا التي تعد نفسها قلعة العلمانية والحريات الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) مرة اخرى، هو من ابشع اشكال الابتذال، ولا يندرج تحت حدود الحرية، بل يعد معاداة للاسلام بشكل صارخ.

