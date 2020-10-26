شيخ الأزهر يحذر من الزج بالإسلام ورموزه في «مضاربة رخيصة»

عربيات ودوليات

رفض شيخ الأزهر، د. أحمد الطيب ان تكون رموز الدين الاسلامي ومقدساته «ضحية مضاربة رخيصة»، في معرض تعليقه على «هجمة مغرضة» تستهدف النبي محمد.

وقال الطيب، في بيان له نشر في حسابه عبر الشبكات الاجتماعية «نشهد الآن حملة ممنهجة للزج بالاسلام في المعارك السياسية، وصناعة فوضى بدأت بهجمة مغرضة على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لا نقبل بأن تكون رموزنا ومقدساتنا ضحية مضاربة رخيصة في سوق السياسات والصراعات الانتخابية». وأضاف شيخ الأزهر «أقول لمن يبررون الاساءة لنبي الاسلام: ان الأزمة الحقيقية هي بسبب ازدواجيتكم الفكرية وأجنداتكم الضيقة». وتابع الطيب «أذكركم ان المسؤولية الأهم للقادة هي صون السلم الأهلي، وحفظ الأمن المجتمعي، واحترام الدين، وحماية الشعوب من الوقوع في الفتنة، لا تأجيج الصراع باسم حرية التعبير»، في اشارة منه الى ازمة الرسوم الكاريكاتورية التي اثارتها صحيفة «شارلي ايبدو» الفرنسية.

وتلقت فرنسا انتقادات عديدة من مؤسسات دينية اسلامية، وسط دعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية على خلفية تصريحات لمسؤولين فرنسيين، اعتبرت «مسيئة» للاسلام.

