ترامب يتوقع هزيمة الجمهوريين في «الشيوخ»

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واشنطن - الوكالات: كشفت صحيفة «واشنطن بوست» ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في اجتماع مغلق مع ممولين لحملته انه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاحتفاظ بالأغلبية بمجلس الشيوخ بعد الانتخابات.

وقال احد المشاركين، في اجتماع المانحين لترامب في ناشفيل للصحيفة ان ترامب يرى ان وضع الجمهوريين في مجلس الشيوخ «في غاية الصعوبة». ووفقا لهذا الشخص، الذي رغب في عدم الكشف عن هويته، اكد ترامب انه لا يريد التعامل مع بعض اعضاء مجلس الشيوخ وهو «لايستطيع» و «لايريد» مساعدة بعضهم، واذا تم ذلك، «فقد يفقد روحه». وفي الوقت نفسه، يعتقد ترامب ان الجمهوريين سيكونون قادرين على «استعادة السيطرة على مجلس النواب»، الذي لا يتمتع فيه الحزب الآن بالأغلبية.

في غضون ذلك ادلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس بصوته في ولاية فلوريدا قبل ان يعقد مؤتمرات انتخابية في 3 ولايات متأرجحة، بينما تفيد بيانات واستطلاعات بتغير قناعة الشباب الأميركي ازاء المشاركة في الاقتراع ما يعني انه سيكون صاحب القرار في الاستحقاقات المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.

وصوت ترامب في «وست بالم بيتش» بالقرب من منتجع مارالاغو الذي يملكه بعدما غير مقر اقامته الدائم وعنوانه في سجلات الناخبين في العام الماضي من نيويورك الى فلوريدا. وفلوريدا واحدة من الولايات التي يتعين عليه الفوز بها لدعم مسعاه للبقاء في البيت الأبيض. اما منافسه الديموقراطي جو بايدن فسيتوجه مع زوجته الى ساحة حامية اخرى هي ولاية بنسلفانيا لعقد مؤتمرين.

وسيشارك الرئيس السابق باراك اوباما في احداث انتخابية في فلوريدا، وسيظهر للمرة الثانية في الحملة لدعم نائبه السابق بايدن بعدما شارك بمؤتمر في بنسلفانيا يوم الأربعاء الماضي.

وأدلى اكثر من 53 مليون اميركي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة قبيل يوم التصويت الرسمي المقرر في الثالث من نوفمبر المقبل.

وفي الولايات المتحدة يحجم غالبية الناخبين دون سن الثلاثين عن التصويت عموما لكن في هذه السنة يتوقع خبراء ان يشارك الشباب بعدد قياسي في الاقتراع الرئاسي البالغ الأهمية، ما قد يساعد الديموقراطيين على الفوز بولايات اساسية مثل بنسلفانيا وميشيغان وأريزونا. وفي عام 2016، في المعركة الانتخابية بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون شارك اقل من نصف الشباب بين سن 18 و29 في الانتخابات الرئاسية. واليوم، تبذل جهود حثيثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعبئة صفوف الشباب الذين يشكلون 20% من الناخبين وهم عالقون في غالب الظن بالحرم الجامعي او في المنازل بسبب الوباء.

وأظهرت نتائج استطلاع اخير للرأي اعدته جامعة هارفارد ان 63% من الأميركيين بين سن 18 و29 عاما يعتزمون التصويت هذه السنة مقابل 47% في 2016، حسب استطلاع اجري حينها. ومن بين هؤلاء الناخبين المحتملين غالبية كبيرة (60%) تدعم المرشح الديمقراطي، في حين كان 49% منهم يدعمون كلينتون في عام 2016.

