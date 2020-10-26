إيفانكا تقاضي إعلانات التشهير

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: هددت ايفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر وكلاهما من كبار المساعدين بالبيت الأبيض، بمقاضاة مجموعة من الجمهوريين المناهضين للرئيس الاميركي دونالد ترامب لنشرهم اعلانات على لوحة اعلانية في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك تربطهم بحوالي 225 الف حالة وفاة بسبب فيروس «كورونا» في البلاد.

ووجه المحامي مارك كاسويتز، الذي يمثل ايفانكا وكوشنر، هذا التهديد في رسالة الى مشروع لينكولن ووصف الاعلانات بأنها «كاذبة وخبيثة وتنطوي على تشهير» وأضاف انها تشكل «تشهيرا شائنا ومخزيا». وقال كاسويتز في رسالته التي نشرها مشروع لينكولن على تويتر «اذا لم تتم ازالة هذه اللوحات الاعلانية على الفور فسنقاضيكم على ذلك مما سيكلفكم بلا شك تعويضات ضخمة وتأديبية».

لكن مشروع لينكولن رد في بيان من خلال تدوينات منفصلة «مجانين!... اللوحات الاعلانية ستبقى في مكانها».

