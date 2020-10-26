التصويت وصل الفضاء

عربيات ودوليات

أدلت رائدة فضاء اميركية بصوتها في الانتخابات الأميركية 2020 من محطة الفضاء الدولية. وبدأت كيت روبينز في الرابع عشر من هذا الشهر رحلة الى محطة الفضاء الدولية تستغرق ستة اشهر. واقترعت روبينز عبر الايميل من كابينة تصويت الكترونية آمنة خارج محطة الفضاء، متصلة بمركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن، تكساس. وبعد التصويت قامت روبينز بارسال صورة على تويتر عبرت فيها عن سعادتها بأداء استحقاقها المدني. وحثت مواطنيها على الأرض ان يحذوا حذوها. ويحق لرواد الفضاء بالتصويت اثناء رحلات الفضاء بموجب قانون اصدرته ولاية تكساس عام 1997. وسبق لروبينز ان صوتت بذات الطريقة في عام 2016.