«المجمع الانتخابي».. مرآة الكونغرس في سباق الرئاسة

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: يتميز النظام الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية الأميركية، والقائم على الاقتراع العام غير المباشر، من حيث اعتماده في نهاية المطاف على الهيئة الناخبة او ما يسمى «المجمع الانتخابي» لحسم هوية الرئيس الجديد ما يعني ان الحصول على غالبية اصوات الناخبين لا يعني الفوز بالاقتراع.

وفي 8 نوفمبر 2016 حصلت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على نحو ثلاثة ملايين صوت مقارنة بمنافسها الجمهوري دونالد ترامب، لكن هذا الفارق في ما يسمى «الاقتراع الشعبي» لم يمنع الملياردير من الفوز برئاسة الولايات المتحدة خلفا لباراك اوباما. وكان الأمر كذلك في عام 2000 عندما فاز جورج بوش الابن على آل غور، وفي 1876 خلال فوز الجمهوري راثرفورد هيس امام الديموقراطي صامويل تيلدن، وأيضا في 1824 عندما فاز جون كوينسي ادامز امام اندرو جاكسون.

والسبب وراء هذا الأمر بسيط، هو ان ما يحسم السباق الى البيت الأبيض هي الهيئة الناخبة او «المجمع الانتخابي». واذا اكتفى دونالد ترامب قبل اربع سنوات بكلمة «جميل» لوصف فوزه المفاجئ على هيلاري كلينتون، فذلك انه حقق نجاحا ضئيلا لكنه باهرا في ولايات حاسمة (مثل فلوريدا وأيوا وبنسلفانيا وميشيغان) حيث تخطى عتبة 270 صوتا الضرورية من اصوات الهيئة الناخبة للفوز (من اصل 538).

ويعود نظام الانتخاب الرئاسي بالاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة الى دستور 1787، وحدده «الآباء المؤسسون» (بينهم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون) كتسوية بين انتخاب رئيس بالاقتراع العام المباشر وانتخابه من قبل الكونغرس وفق نظام اعتبروه غير ديمقراطي. وعملا بهذا النظام يتعين على مرشح رئاسي الحصول على الغالبية المطلقة من اصوات الهيئة الناخبة اي 270 من 538 صوتا، للفوز بمقعد البيت الأبيض ورغم عدة محاولات في الكونغرس لاجراء تعديلات او لالغاء الهيئة الناخبة الا ان الأمر لم يتغير منذ 233 عاما.

ويتوزع كبار الناخبين على الولايات الخمسين التي تشكل الولايات المتحدة اضافة الى العاصمة الاتحادية واشنطن وفقا لعدد ممثلي كل منها في مجلس النواب (حسب عدد سكان الولاية) وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية بغض النظر عن الحجم) فعلى سبيل المثال تحظى كاليفورنيا بـ 55 من كبار الناخبين وتكساس بـ 38 اما الولايات الأقل كثافة سكانية مثل آلاسكا وديلاوير وفيرمونت ووايومينغ فلكل منها ثلاثة ناخبين كبار. ويمنح الدستور الولايات حرية ان تقرر آلية اختيار كبار الناخبين في كافة الولايات باستثناء نبراسكا وماين حيث المرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات يحصل على اصوات جميع كبار الناخبين.

ويجتمع كبار الناخبين في ولاياتهم «ويدلون بأصواتهم في اول يوم اثنين بعد ثاني يوم اربعاء في ديسمبر» لاختيار الرئيس ونائب الرئيس وهو مايصادف هذا العام 14 ديسمبر. وفي 6 يناير يعلن الكونغرس اسم الرئيس المنتخب الذي يؤدي اليمين في 20 من الشهر ذاته.

ويتيح الدستور لكبار الناخبين التصويت لأي من المرشحين الاثنين بغض النظر عن نتائج التصويت الشعبي لكن في 2020 قضت المحكمة العليا انه بامكان الولايات معاقبة كبار الناخبين الذين يمتنعون عن التصويت بوضع قوانين ترغمهم على الاقتراع بحسب نتيجة التصويت الشعبي في تلك الولاية. وبين 1796 و2016، اعطى 180 من كبار الناخبين اصواتهم الى غير المرشح الرئاسي او نائبه الفائز بالولاية. ولايزال هذا النظام الانتخابي يثير الجدل في الولايات المتحدة لاسيما ان ترامب يهدد بعدم الاعتراف بنتيجة التصويت في حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

