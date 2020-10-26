يونايتد وتشلسي.. قمة سلبية

دوليه

انتهت قمة المرحلة السادسة من الدوري الانكليزي بين مان يونايتد وضيفه تشلسي بتعادل سلبي مخيّب، فيما استعاد ليفربول حامل اللقب سكة الانتصارات بفوزه 2-1 على ضيفه شيفيلد يونايتد.

وارتقى ليفربول الى الوصافة برصيد 13 نقطة بفارق الاهداف عن غريمه ايفرتون المتصدر الذي لعب مباراة أقل، فيما استمرت معاناة يونايتد على أرضه هذا الموسم حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة وبات في رصيده 7 نقاط في المركز 15 من خمس مباريات مقابل 9 نقاط لتشلسي السادس من ست مواجهات، فيما يحتل سيتي المركز ال،12 مع 8 نقاط.

وهي المرة الاولى التي يفشل فيها يونايتد في الفوز بأي من مبارياته الثلاث الاولى في الدوري على ارضه منذ موسم 1972-1973، بعد أن خسر أمام كريستال بالاس في المباراة الافتتاحية قبل أن يسقط سقوطا مدويا امام توتنهام 1-6.

ودخل يونايتد المباراة بمعنويات عالية بعد أن استهل مشواره القاري بفوز بنتيجة 2-1 خارج قواعده على باريس سان جرمان الفرنسي وصيف الموسم الماضي، فيما اكتفى النادي اللندني بالتعادل سلبا على ارضه مع اشبيلية الاسباني حامل لقب الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

وكان المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير يمني النفس في أن يكرر تفوقه على نظيره فرانك لامبارد، بعد أن فاز عليه في مبارتي الدوري الموسم الفائت، قبل ان يقصيه الأخير لاحقا من نصف نهائي الكأس.

وحقق ليفربول فوزه الاول بعد مباراتين بانتصار صعب على ضيفه شيفيلد يونايتد على ملعب «أنفيلد» بنتيجة 2-1.وسجل البرازيلي فيرمينو (41) والبرتغالي ديوغو جوتا (64) هدفي أصحاب الارض والنروجي ساندر بيرغ هدف الضيوف (13 من ركلة جزاء). وكان ليفربول تعادل 2-2 في المرحلة السابقة في دربي الـ»مرسيسايد» امام جاره ايفرتون بعد أن مني بخسارة مذلة 2-7 امام فيلا في المرحلة الرابعة.

وشهد اللقاء عودة الحارس البرازيلي اليسون بيكر للمرة الاولى الى التشكيلة الاساسية. وقال المدرب الالماني يورغن كلوب «لست متفاجئا أبدا، عليك دائما أن تعمل جاهدا ضد شيفيلد يونايتد». وافتتح شيفيلد التسجيل بعد أن عرقل البرازيلي فابينيو الاسكتلندي اوليفر ماكبيرني على خط منطقة الجزاء، حيث اضطر الحكم الى اللجوء الى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» لتأكيدها وسط سخط لاعبي الفريق الاحمر، انبرى لها بيرغ بنجاح (13).

وعلّق كلوب «لم يكن هناك خطأ أصلا في ركلة الجزاء. خلال الموسم هناك العديد من الفترات التي عانينا فيها من الظلم وكان علينا أن ننطلق من جديد». وسجل فيرمينو هدف التعادل عندما رفع القائد جوردان هندرسون الكرة نحو داخل المنطقة تابعها السنغالي ساديو مانيه رأسية تصدى لها الحارس آرون رامسدايل، تهيأت امام البرازيلي تابعها على باب المرمى (41).

وتدخلت «في ايه آر» مجددا ضد ليفربول لتلغي هدفا لمحمد صلاح الذي تلقى كرة عرضية من ترنت الكسندر-ارنولد روضّها ببراعة وتابعها «على الطائر» بيسراه الا ان الهدف ألغي بداعي التسلل على الدولي المصري (62).

الا أن حامل اللقب لم ينتظر سوى دقيقتين ليثأر بعدما رفع مانيه عرضية عن الجهة اليسرى تابعها جوتا الوافد هذا الموسم من ولفرهامبتون والذي شارك اساسيا للمرة الاولى في الدوري مع ليفربول، رأسية في الشباك (64).

