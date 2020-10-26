سان جرمان تصدر مؤقتاً

دوليه

استعاد كل من باريس سان جرمان حامل اللقب ومرسيليا توازنه محليا بعد الخيبة الاوروبية وارتقى الاول الى صدارة الدوري الفرنسي مؤقتا بعد فوزه بنتيجة 4-0 على ضيفه ديجون بفضل ثنائية للايطالي مويز كين كيليان مبابي، في حين تفوق الثاني بهدف نظيف على مضيفه لوريان في المرحلة الثامنة أول من أمس.

وفي المباراة الاولى، سجل كين المعار من ايفرتون الانكليزي (3 و23) مبابي (82 و88) أهداف سان جرمان. ورفع فريق العاصمة الفرنسية رصيده الى 18 نقطة بانتصار خامس تواليا في الدوري، فيما ارتقى مرسيليا الى المركز الرابع مع 15 نقطة بفارق الاهداف عن رين الثالث.

وأعلنت الرابطة الغاء المباراة المقررة بين نانت وضيفه لنس أمس بسبب وجود 11 اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الاخير، لتصبح أول مباراة تؤجل في الدوري منذ أغسطس الفائت بسبب الوباء.

واستعاد مرسيليا معنوياته قبل استضافة مانشستر سيتي الانكليزي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا بفوز على ديون بنتيجة 1-0. وسجل الهدف الارجنتيني الشاب ليوناردو باليردي المعار من بوروسيا دورتموند الالماني في الدقيقة 54.وكان مرسيليا بطل فرنسا 10 مرات آخرها في العام 2010 سقط بنتيجة 0-1 خارج قواعده امام اولمبياكوس اليوناني في مستهل مشواره في دوري الابطال أول من امس في الوقت بدل الضائع بهدف للمصري أحمد حسن.

ويستضيف مرسيليا الفريق الفرنسي الفائز بدوري الابطال عام 1993 والذي عاد الى منافسات المسابقة الاوروبية العريقة للمرة الاولى منذ موسم 2013-2014 فريق مانشستر سيتي في مباراة صعبة على ملعب «فيلودروم».

وقال المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش بعد الفوز «قدمنا مباراة جيدة، أنا سعيدٌ جدا قدمنا أداء جماعيا مميزا على الصعيدين الهجومي والدفاعي». وسجل باليدري الهدف بعدما رفع فلوريان توفان الكرة من ضربة ثابتة بعيدة جدا عن الجهة اليسرى، وصلت الى الارجنتيني (21 عاما) نحو القائم الثاني تابعها رأسية من زاوية صعبة (54).

