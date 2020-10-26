أتلتيكو قفز إلى الصدارة

دوليه

قفز أتلتيكو مدريد الى الوصافة بعد الفوز على ضيفه ريال بيتيس 2-0 أول من امس ضمن الجولة السابعة من الدوري الاسباني. وسجل ماركوس لورنتي (46) والأورغوياني لويس سواريز (90+2) الهدفين.

وخطا أتلتيكو خطو عملاقة اذ قفز من المركز العاشر الى الثاني خلف جاره ريال ولكنه خاض مباراة أقل، بعد أن اصبح رصيده 11 نقطة. وعانى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني كثيرا لخطف نقاط المباراة، وظهر كأنه لم يصح بعد من تداعيات الخسارة الثقيلة التي لقيها أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 0-4 في افتتاح مبارياتهما في دوري الأبطال. وحافظ فريق العاصمة على سجله خاليا من الهزائم في الدوري للمباراة الـ21 تواليا، منذ خسارته أمام جاره الملكي 0-1 في الأول من فبراير ضمن المرحلة 22 الموسم الماضي. وسقط اشبيليه أمام ضيفه ايبار بهدف سجله انريكي غارسيا مارتينيز في الدقيقة 41، ما يعقد مهمة المدرب يوليان لوبيتيغي الذي قاده للفوز بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل شهرين.

وهي الخسارة الثانية لاشبيليه منذ انطلاق الموسم الجديد لـ»لا ليغا» ليضيفها لفوزين وتعادل ما وضعه في المركز الثالث عشر بسبع نقاط نفس رصيد برشلونة لكن يتخلف عنه بفارق الأهداف.

فيما ارتقى ايبار للمركز الحادي عشر بثماني نقاط. وحقق اوساسونا فوزا هاما على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف سجله روبن غارسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 81. وتقدم اوساسونا للمركز الخامس برصيد عشر نقاط بينما تجمد رصيد بلباو عند ست نقاط بعد تعرضه للخسارة الرابعة هذا الموسم.

