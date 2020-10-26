إنتر تغلب على جنوى

دوليه

عاد انتر الى سكة الانتصارات بفوز صعب على مضيفه جنوى 2-0، فيما سقط أتالانتا للمرة الثانية تواليا في الدوري، بعد خسارته السبت في المرحلة الخامسة أمام ضيفه سمبدوريا 1-3. وأنهى انترسلسلة نتائج مخيبة بدأها بتعادل مع لاتسيو وخسارة أمام جاره وغريمه ميلان 1-2 في دربي المدينة في الدوربي، ثم تعادل آخر مع ضيفه بوروسيا مونشغلادباخ 2-2 في المرحلة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا.

وأنقذ البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه من الوقوع في مطب التعادل أمام مضيفه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 64، ثم اضاف دانيلو دامبروسيو الهدف الثاني (79). ورفع انتر رصيده الى 10 نقاط في المركز الثالث خلف ميلان المتصدر وساسوولو، فيما تجمد رصيد جنوى عند أربع نقاط في المركز الحادي عشر. ولم يسدد انتر على مرمى خصمه طيلة دقائق الشوط الأول، وهي المرة الأولى في البطولة هذا الموسم مكررا ما حصل معه الموسم الماضي ضد سبال في مارس 2019. وافتتح لوكاكو التسجيل بعد كرة متبادلة مع نيكولو باريلا انهاها الأول بتسديدة هزت الشباك وهو يقع بعد اختلال توازنه 64. ولعب ماتيو دارميان ركلة ركنية استقبلها أندريا رانوكيا برأسه وحولها الى دامبروسيو الذي تلقفها بتسديدة رأسية خاطفة في مرمى ماتيا بيرين (79). وواصل لاتسيو صحوته بالفوز على ضيفه بولونيا 2-1. وسجل الاسباني لويس ألبرتو روميرو (54) وتشيرو ايموبيلي (76) للاتسيو، ولورنسو دي سيلفيستري (90+1) للضيوف.

