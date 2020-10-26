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دوليه

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كومان مستاء


أبدى الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة، استياءه من الخسارة بنتيجة 1-3 خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد.
وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الاسبانية: «لعبنا بشكل جيد وخلقنا الفرص، وفي الشوط الثاني أيضا كنا جيدين، لا نستحق الخسارة، لم أفهم بعض قرارات الحكم، أثرت قراراته على نتيجة المباراة، وقبل ركلة الجزاء كنا بخير». وأضاف: «ركلة الجزاء كان لها تأثير كبير، لا أفهم تقنية الفيديو، أعتقد أنها تستخدم ضد برشلونة فقط، لعبنا 5 مباريات ولم نستفد منها، لا نستحق الخسارة اليوم». وعن التغييرات في التشكيلة الأساسية بوجود الشباب، أجاب مدرب برشلونة: «الشباب هم جزء من الفريق، اخترنا هذه الخطة بناء على تكتيك معين».


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