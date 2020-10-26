فوز دورتموند وبايرن

دوليه

قاد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية الى فوز كبير على أينتراخت فرانكفورت 5-0، بتسجيله ثلاثية «هاتريك» أول من أمس ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الألماني.

وسجل ليفاندوفسكي أهدافه في الدقائق (10 و26 و60) فيما جاء الهدف الرابع عن طريق لوروا سانيه (72)، والخامس عبر الانكليزي جمال موسيالا (90).

ورفع البولندي رصيده من الأهداف الى عشرة في خمس مباريات في الدوري ليبتعد في صدارة ترتيب الهدافين، ويقود فريقه للمحافظة على فارق النقطة الوحيدة خلف لايبزيغ متصدر الترتيب والفائز بدوره على 2-1 على ضيفه هرتا برلين. ورفع لايبزيغ رصيده الى 13 نقطة مقابل 12 لبايرن الثاني، فيما تجمد رصيد فرانكفورت عند ثماني نقاط في المركز السادس علما أنها خسارته الأولى في البوندسليغا بعد فوزين وتعادلين. وحقق بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا على ضيفه شالكه بثلاثية نظيفة ليعزز مركزه الثالث برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن بايرن، فيما واصل شالكه تقهقره في المركز السابع عشر قبل الأخير بنقطة واحدة. افتتح السويسري مانويل اكانجي التسجيل للفريق الأصفر (55). وضاعف النروجي ايرلينغ هالاند النتيجة بعد ست دقائق من تسديدة من الجهة اليمنى في الزاوية العكسية (61). واختتم ماتس هوملس الثلاثية بتسديدة رأسية (78).

