زيدان: فخور بفريقي

دوليه

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار 3-1 خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، أول من أمس في معقل البلوغرانا «كامب نو» في اطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الاسباني. وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الاسبانية: «الانتقادات؟ لا أعرف ما اذا كانت عادلة أم لا، ما يمكنني قوله هو أنني فخور بفريقي، وانتصرنا ضد فريق يسبب لنا دائما المشاكل». وأضاف: «برشلونة هدد كورتوا مرتين، لكن كانت لدينا أيضا فرص لتسجيل 4 أهداف، وفي النهاية يسعدنا حصد النقاط الثلاث هنا، ويجب أن نستمتع بعد كل التعليقات التي قالوها عنا». وعن الاختلاف في الأداء أمام شاختار والكلاسيكو، أجاب: «في بعض الأحيان لا يوجد تفسير، ما عليك أن تفكر فيه هو ما فعلناه اليوم، نريد تكرار ما قدمناه ، كما فعلنا العام الماضي أو ما قبل فترة التوقف، يجب أن نسير في هذا الطريق». وتابع: «اسكات الأفواه؟ لا، يجب أن نصنع أفواهنا ونؤمن بما نفعله، هذا ما فعلناه، أنا فخور جدا بما قدمناه، أظهرنا دفاعا متماسكا والهجوم باستغلال المساحات». وأردف: «نعرف ما يمثله راموس ومدى أهميته للفريق، وأنا سعيد به.