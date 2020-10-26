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دوليه

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الزمالك لحسم الوصافة أمام الإسماعيلي


يخوض الزمالك مباراة قد تكون الأهم له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز عندما يواجه الإسماعيلي اليوم في الجولة الختامية للمسابقة.ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 68 نقطة متفوقا بأربع نقاط على بيراميدز الثالث لكن الفريق الأبيض سيخصم منه 3 نقاط بسبب انسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي في الدور الأول من البطولة. وبالتالي فإن فوز الزمالك اليوم ضروري جدا لحسم الوصافة والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.
أما التعادل أو الخسارة فسيكون في صالح بيراميدز الذي سينهي المسابقة بمواجهة المقاولون العرب حيث سيستطيع وقتها خطف الوصافة في حالة الفوز ما يعني أن الزمالك سيلعب وقتها في كأس الكونفيدرالية.ويغيب عن الزمالك مدافعه محمود علاء وظهيره حازم إمام للإصابة بجانب فرجاني ساسي للإيقاف.


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