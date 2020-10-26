مبروك لبرقان الفوز على تاريخ.. يا؟

محلية

فوز مستحق لنادي برقان على الزعيم أو «تاريخ يالعربي؟» نتيجة مستحقة للاعبين ومدرب عرف كيف يتعامل مع فريق لا هوية له بالملعب (لا بلعبه ولا بلباسه التركواز ؟) . من مقارنة فنية بسيطة بين المباراتين اللتين لعبهما العربي مع الجهراء و برقان ثبت ان المدرب هو اول شخص يتحمل المسؤولية بنسبه 60% و40% اللاعبون ... فهم من خططوا وادوا في الملعب أمام فريق لا يمكن ان نقول عليه حديث او اللاعبون لا يملكون خبرة..! فهم من نتاج وحصاد الدوري الكويتي أي انهم من لاعبي الاندية الكويتية التي لم تسجلهم في كشوفاتهم السنوية فاتجهوا لنادٍ جديد التكوين مع مدرب يعرف يقرأ المباراة واستطاع ان يوظفهم بأسلوب فني افضل من مدرب العربي الذي اعتقد يجب ان يكون له بديل بالقريب العاجل لان مثل هذا الاداء من الزعيم وبطل كأس الأمير لا يمكن تقبله تلفزيونيا وميدانيا؟

فهناك حاجة ملحة لادارة النادي بالجلوس مع المدرب و مناقشته في ما يقدمه من مستوى لا يليق ببطل وزعيم كروي سابق . فاسمحوا لي بتقديم التهنئة لنادي برقان على هذا الانجاز التاريخي الذي يمكنه ان يحتفظ به في سجلاته الخاصة بكرة القدم التي لا تتعدى الاربع سنوات امام اخفاق تاريخي لاكثر من ستين سنة ماضية.

نعم نتقبل الهزيمة والتعادل اذا ما لعب الفريق ووقف الحظ امامهم ولكن ما شاهدناه لم يكن حظاً لفريق برقان ولكنه تفوق مستحق ... والله من وراء القصد.

