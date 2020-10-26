علة الأخضر أكبر من مرمر

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لا تعد خسارة العربي امام برقان 0 - 1 في المباراة التي جرت بينهما أول من أمس في دوري التصنيف، مفاجأة فقط بل كشفت مدى سوء الوضع الذي يعاني منه الفريق الأخضر.

فلا يعقل أن العربي بهذه المكانة والتاريخ العريق ان تصل به الحال بتلقي خسارة امام فريق حديث للتو تم تأسيسه لم يمض عليه سوى 4 سنوات عناصره عبارة عن الفائض من الاندية الاخرى بجانب عدد من المحترفين الاجانب يجاهد من اجل الخروج بأقل الهزائم عندما يلتقى الفرق وبالذات حين يواجه العربي ذلك الفريق الكبير صاحب الانجازات والبطولات.

ومع ذلك ان برقان لم يعترف بذلك واستطاع ان يستغل حال الاخضر بالشكل السليم ليسجل نتيجة تاريخية بالفوز عليه ويكشف عن الحقيقة التي يشكو منه الاخضر وهي بلا شك تتمثل في العقلية التي يتبعها المدرب اللبناني باسم مرمر وبنوعية بعض اللاعبين الذين ما زال بعضهم «عالة» على الفريق. والادهى من ذلك ان الادارة تقف متفرجة على ما يحدث في صفوف الاخضر وبما ان الكل استبشر خيرا عندما نجح الفريق باحراز كأس الأمير وتوقع المتابعون قبل العرباوية ذاتهم ان الفريق عاد الى سكة البطولات وانه سيصبح رقما صعبا في معادلات البطولات جريا على عادته وخاصة انه واضع اللبنات الاولى في تاريخ البطولات المحلية والخارجية على صعيد الاندية الكويتية.

ولكن الاخضر امام برقان لم يكن بذلك الفريق الذي يراهن عليه الجميع على انه «سيحطم الدنيا» بل ظهر فاقد التوازن غير قادر على التصرف مع الخصم وليس من تلك المباراة على هذه الحال بل منذ لقاء الجهراء 1-1 وهو بدا يفتقر الى الكثير من الامور الفنية التي تجعله ان يحقق الهدف المنشود ومن ثم جاء برقان ليقضي عليه ويسقطه بضربة قاضية تاريخية ليزيد من اوجاعه ليؤكد ان ما يقوم به باسم مرمر من اسلوب غير مجد ليس له اي فوائد وخصوصا فيما يتعلق بتشكيلة الفريق.

وندرك جيدا ان البطولة تعد «تصنيفاً» الا ان من يريد ان يجرب اللاعبين عليه ان يضمن النقاط التي تؤمن موقفه في المنافسة وبعدها يقوم «يشيل ويحط» حسب مايراه مناسبا من زاويته الفنية. فمن غير المنطق من لديه لاعب نفس علي خلف يجلس بالاحتياط وبندر السلامة يشركه ظهيرا وهو يمتلك صفات اللاعب المهاجم ومحمد صفر الظهير يكون احتياطا وعمار البلوشي جالس بجانبه ويوافق على منح المحترف عيسى يعقوبو اجازة ويسمح بقيد عبدالعزيز السليمي وعيسى وليد وهما كان النادي قد اعارهما الى الفحيحيل وكاظمة وغير ذلك انه ليس لديه اي قراءة ملموسة خلال متابعته لمجريات اللعب وما تتطلبه الظروف فلا يمتلك النظرة الفنية في كيفية اختيار التشكيلة المثالية التي تساعده على تحقيق الفوز وكما ان ذلك لا يعني اعفاء الادارة من تحمل تلك التخبطات بل شريك بها من خلال السماح له بالتمادي في اخطائه دون وضع حد لها وعلى الادارة وتحديدا الرئيس عبدالعزيز عاشور ان يكون له تدخل سريع وفوري لايقاف مثل هذ «اللخبطة» التي يقوم بها سواء المدرب باسم مرمر او من يسانده من الجهاز الاداري وان ينزع فتيل الازمة ويتخلى عن المجاملات فما زال هناك متسع من الوقت فالاستمرارية تعني ان الاخضر سيكون في موقف اكثر من الصعب.

