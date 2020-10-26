السالمية تجاوز الصليبخات برباعية.. وتعادل التضامن مع الجهراء

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حقق السالمية فوزه الأول بعد تعادلين وذلك بتغلبه على الصليبخات بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة الثالثة من دوري التصنيف والتي شهدت كذلك تعادل التضامن مع الجهراء 0-0، وفوز برقان على العربي 1-0، والفحيحيل على اليرموك 2-0. ورفع السماوي رصيده إلى 5 نقاط، بينما ظل الصليبخات بلا رصيد بعد أن نال الخسارة الثالثة في 3 مباريات.

وفرض السالمية الذي يقوده المدرب الوطني محمد المشعان سيطرته على اللقاء منذ البداية وتقدم مبكراً عن طريق مهاجمه فهد الرشيدي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 12. وواصل السماوي أفضليته على اللقاء وعزز تقدمه بهدف ثان عن طريق لاعب الوسط فواز عايض في الدقيقة 23، وبعد أقل من 10 دقائق تمكن الصليبخات من تقليص الفارق عبر مهاجمه البرازيلي رافاييل، لكن فرحة الصليبخات بالهدف لم تدم أكثر من 5 دقائق عندما أعاد مبارك الفنيني الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لفريق في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم السماوي 3-1. ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني رغم محاولات الصليبخات لتلقليص النتيجة، حتى جاءت الدقيقة الأخيرة ليعزز البرازيلي باتريك فابيانو تقدم السالمية بهدف رابع ويرفع رصيده من الأهداف إلى 3 في صدارة الهدافين بالتساوي مع مهاجم الفحيحيل الغيني نابي سوماه الذي قاد فريقه إلى الانتصار الثالث على التوالي على حساب اليرموك 2-0، وتقدم سوماه بالهدف الأول في الدقيقة 16، وأضاف الكاميروني أرون امبيبي الهدف الثاني في الدقيقة 53. ورفع الفحيحيل رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، بينما ظل اليرموك في ذيل الترتيب بلا رصيد بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي. وحقق برقان انتصاراً ثميناً بتفوقه على العربي بهدف دون رد سجله نيكولاس كوفي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ورفع برقان رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، بينما ظل العربي على نقطة واحدة حصدها من التعادل مع الجهراء.

وفي مباراة رابعة، غابت الأهداف عن مواجهة التضامن والجهراء التي انتهت بالتعادل السلبي. وفوّت التضامن فرصة حسم اللقاء عندما احتسب الحكم أحمد العلي ركلة جزاء نفذها إيمانويل وتصدى لها الحارس فواز الدوسري في الدقيقة 81. ورفع التضامن رصيده إلى 4 نقاط، والجهراء إلى 3 نقاط.

