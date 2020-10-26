عزيز: الفوز على العربي دفعة معنوية

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أشاد مدير الكرة في نادي برقان مصطقى عزيز بالأداء «الرجولي» الذي قدمه لاعبو الفريق في المباراة التي تغلبوا فيها على العربي بهدف دون رد أول من أمس في الجولة الثالثة من دوري التصنيف. وأكد عزيز أن برقان كان يهدف إلى الظفر في النقاط الثلاثة ونجح بفضل التزام اللاعبين بتوجيهات الجهاز الفني بتحقيق المطلوب، مشيراُ إلى أن الفوز على فريق بحجم العربي يسهم في رفع الروح المعنوية للاعبين ويشجعهم على بذل المزيد من الجهد في المباريات المقبلة. وأضاف عزيز أن برقان رغم اعتماده على الأسلوب الدفاعي وإغلاق المناطق الخلفية نجح في خلق أكثر من فرصة وهدد مرمى العربي في أكثر من مناسبة، مثمناً الدور الكبير لإدارة النادي برئاسة هملان الهملان. وقال إن رئيس جهاز الكرة تحدث إلى اللاعبين بين شوطي المباراة ووعدهم بمكافأة إذا حافظوا على تقدمهم وفاوزا في اللقاء، مشيراً إلى أن المكافأة ستوزع على اللاعبين قبل المباراة المقبلة أمام اليرموك الأربعاء القادم.

