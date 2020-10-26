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ظاهر: ما زلنا في طور التحسن

راشد خلف
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الإثنين 26 أكتوبر 2020

أكد مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني أن فريقه لا يزال في طور التقدم ويحتاج للمزيد من الوقت من أجل الوصول إلى المستوى المطلوب، معرباً عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على اليرموك 2-0 أول من أمس في الجولة الثالثة من دوري التصنيف.
وقال العدواني: «لا شك أن تحقيق 9 نقاط من 3 مباريات أمر جيد جداً خصوصاً أننا سجلنا 5 أهداف ولم نستقبل أي هدف، لكن هنالك أموراً كثيرة تحتاج للتحسن في الفترة المقبل». وتابع: «نعمل لكل مباراة على حدة، ونسير خطوة بخطوة، ولا يزال طموحنا ضمان البقاء بين العشرة المتأهلين إلى الدوري الممتاز بغض النظر عن موقعنا في الترتيب»، مثنياً على دور الجهازين الفني والإداري والجهد الكبير الذي بذله اللاعبون». وأردف: «نتمنى أن نواصل تقديم الأفضل من أجل تحقيق النتائج المرجوة في الجولات المقبلة، وأن نجني ثمار مجهودنا في الموسم الماضي وهذا الموسم»، مؤكداً أن الفريق سيكون أفضل مع عودة اللاعبين المصابين مثل فواز الرشيدي وجاسم كرم وأحمد عتيق ولاعب الوسط البرازيلي لويز فرناندو، الذين غابوا عن مباراة اليرموك.


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