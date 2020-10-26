«يد الكويت» سقط في فخ التعادل أمام العربي

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سقط الكويت في فخ التعادل أمام العربي 24-24 في اللقاء الذي جمعهما اول من امس ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت أيضاً فوز القادسية على برقان 32-26، والسالمية على كاظمة 29-24. وبهذه النتائج ضيق القادسية والسالمية الخناق على الكويت المتصدر بـ 14 نقطة بعد أن رفعا رصيديهما إلى 12 نقطة مقلصين الفارق إلى نقطتين، فيما رفع العربي رصيده في المركز الرابع إلى 7 نقاط، وبقي برقان على رصيده السابق نقطتين، وكاظمة نقطة. ودخلت البطولة مراحلها الثلاث الاخيرة الحاسمة حيث ستكون الجولة المقبلة غداً في غاية الأهمية للأصفر والسماوي اللذان سيتواجهان بها حيث سيستمر الفائز في مطاردة الكويت والاحتفاظ بالآمال في التتويج بالبطولة، فيما سيبتعد الخاسر كثيراً عن المنافسة على اللقب. ويبدو أن الأبيض الذي سقط في الجولة قبل الماضية أمام السالمية بعد سبعة مواسم دون هزيمة، يعاني من تراجع كبير في المستوى تسبب في خسارة 3 نقاط مهمة في القسم الثاني من البطولة على الرغم من تعيين هيثم الرشيدي مدرباً بدلاً للمستقيل المصري مجدي أبوالمجد. ولم يقدم الكويت العرض المنتظر منه خلال لقاء العربي وهو ما سمح للأخضر بفرض أفضليته في بعض اوقات المباراة قبل أن يحقق تعادل مهم مع الكويت رافعاً رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع.وفي المباراة الثانية عاد القادسية إلى سكة الانتصارات بعد تعادله المفاجئ في الجولة الماضية أمام كاظمة والذي ربما سيندم عليه الأصفر شديد الندم نظراً لحاجته إلى كل نقطة في صراع المنافسة على اللقب. وفرض القادسية أفضليته على خصمه وتمكن من تحقيق انتصار مريح عزز به موقعه في الوصافة إلى جانب السالمية المتألق الذي واصل عروضه القوية بالفوز على كاظمة بفارق 5 أهداف.

