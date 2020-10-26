الجابر هنأ بارتقاء التونسية أنس في التصنيف العالمي

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هنأ رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالجمهورية التونسية كمال دقيش بمناسبة صعود نجمة التنس العربية التونسية أنس جابر إلى المركز 32 على قائمة التصنيف العالمية، كما هنأ الجابر بهذه المناسبة كلاً من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية محرز بوصيان ورئيس الجامعة التونسية للتنس (اتحاد التنس) ونائب رئيس الاتحاد العربي د. سلمى المولهي. وأعرب الجابر في رسائل التهنئة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز العربي الفريد، مضيفاً أنها المرة الأولى في تاريخ التنس العربي التي تصل فيها لاعبة عربية إلى هذا المركز العالمي المتقدم على قائمة التصنيف العالمية للاعبات التنس المحترفات. وذكر أن النجمة التونسية وصلت إلى هذا الترتيب العالمي بعد أدائها المتميز في بطولات غراند سلام الكبرى ولاسيما في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) التي اختتمت أخيراً ووصولها إلى الدور الرابع في هذه البطولة المهمة وخروجها على يد الأميركية دانييل كولينز. وتابع أن الاتحاد العربي للتنس على استعداد كامل لتقديم كل الدعم الممكن للجامعة التونسية للتنس وغيرها من اتحادات التنس العربية من أجل تحقيق الطموحات في السنوات القادمة لاسيما في مجال تطوير اللاعبين . وتمنى الجابر للنجمة أنس جابر تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق في مشوارها الرياضي ولكل من وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني في تونس واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية والجامعة التونسية للتنس بالمزيد من التقدم والازدهار .