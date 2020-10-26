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دوليه

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بطلة «رولان غاروس» في العزل


ذكرت نجمة التنس البولندية إيغا شفيونتيك بطلة دورة فرنسا المفتوحة اول من امس أنّها على ما يرام لكنها ستخضع لعزل صحي بعد لقاء الرئيس البولندي أندريه دودا الذي كشفت الفحوص بعد ذلك عن إصابته بفيروس كورونا.ولفتت المصنّفة 17 على العالم الأنظار في بطولة رولان غاروس إحدى البطولات الأربع الكبرى عندما توّجت باللقب لأول مرة في تاريخها.وقالت شفيونتيك (19 عاماً) في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «لا أنا ولا أحد في فريقي ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نحن نخضع للفحوص بصورة منتظمة، وسنعزل أنفسنا تطبيقاً للإجراءات المطبقة حالياً». 


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