800 مليون دولار خسائر القطاع.. والرقم في تصاعد

مال وأعمال

خسائر فادحة تكبدها قطاع السياحة والفنادق في الكويت بسبب تداعيات جائحة كورونا مع استمرار تشديد قواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الصحية التي فرضتها السلطات لمواجهة تصاعد حالات تفشي الفيروس.

وفي هذا السياق، كشف تقرير عن إجمالي خسائر قطاع الفنادق منذ شهر فبراير حتى سبتمبر الماضي بنحو يقارب 800 مليون دولار، بسبب آثار فيروس كورونا كوفيد 19 وانعكاسه السلبي على قطاع الفنادق والسياحة والطيران.

وقال التقرير إن نسبة الإشغال في الفنادق بلغت 8 في المائة فقط خلال الشهرين الماضيين بعد استئناف العمل في بعض الفنادق ضمن خطة الحكومة لعودة الأنشطة. وأوضح التقرير أنه على الرغم من السماح للفنادق باستئناف أعمالها بشكل طبيعي وبضوابط صحية، إلا أن هناك عزوفاً غير مسبوق عن الفنادق الكويتية لأسباب عديدة، أهمها مخاوف المواطنين وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بسبب جائحة كورونا.

وبحسب التقرير فإن هناك بعض الفنادق حققت بعض المكاسب خلال الفترة التي صاحبت بداية تفشي فيروس كورونا في الكويت ومختلف دول العالم، حيث عملت السلطات الكويتية على استعادة مواطنيها من الخارج، وتكفلت بفترة إقامتهم خلال فترة الحجر الصحي في تلك الفنادق.

