الأمير: الثقة برجال القضاء حاملي لواء العدل والحق

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف أمس سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بقصر السيف أمس المستشار أحمد مساعد العجيل الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والمستشار د. عادل ماجد بورسلي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة التمييز والمستشار محمد جاسم بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار علي امثيب المطيرات نائب رئيس محكمة الاستئناف والنائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي والمستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس المحكمة الكلية ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد صالح المزيني ووكيل محكمة التمييز المستشار محمد عبدالله أبوصليب ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي.

وأكد سموه على الثقة التامة بأنهم جميعا خير من يمثل القضاء ولهم كل التقدير والاعتزاز كرجال قضاء وحاملي لواء العدل والحق متمنيا سموه لهم دوام التوفيق لمواصلة مسيرة قضائنا المشهود له بالعدل والنزاهة شاكرين المولى تعالى بأننا نعيش في ظل دولة دستور وقانون ومؤسسات. حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية د. فهد العفاسي ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله.

من جانبه استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظه لله بقصر السيف سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه حفظه الله رئيس مجلس الادارة المدير العام لـ«كونا» الشيخ مبارك الدعيج.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف أمس رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار احمد مساعد العجيل ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي ورئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد جاسم بن ناجي ونائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار علي امثيب المطيرات والنائب العام المستشار ضرار علي العسعوسي ورئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد صالح المزيني ووكيل محكمة التمييز المستشار محمد عبدالله أبوصليب ووكيل وزارة العدل عمر خالد الشرقاوي وذلك بمناسبة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الجديد.

وقد هنأهم سموه بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء متمنيا لهم التوفيق والسداد لمواصلة جهودهم الحثيثة في تحقيق العدل والمساواة بين الناس. مؤكدا سموه ثقته بالقضاء الكويتي العادل المشهود له بالنزاهة واعتزازه برجال السلطة القضائية كافة وعملهم الدؤوب في متابعة مختلف القضايا وارساء العدل حفاظا على امن الوطن واستقراره وحماية حقوق المواطنين والمقيمين وصون كرامتهم مشددا سموه على ضرورة الاسراع في انجاز وتسهيل اجراءات التقاضي ليظل القضاء حصنا منيعا وملاذا آمنا يلجأ اليه الجميع بعد الله سبحانه وتعالى ومخاطبا اياهم بقوله «انتم رجال القضاء الكويتي الشامخ فلا تجاملوا ولا نسمح لاحد بان يتدخل في احكامكم القضائية وضعوا نصب اعينكم الحزم والحسم في تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء».

حضر المقابلة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي.

واستقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل وأعضاء المجلس بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأعرب سموه عن تهنئته لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء سائلا المولى عز وجل أن يعينهم على حمل الأمانة ويسدد خطاهم لاكمال مسيرة العدالة التي يحظى بها قضاؤنا النزيه.

وأكد سموه أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية مع الفصل بينهما تطبيقا للمادة 50 من الدستور مشيرا الى دور السلطة القضائية البارز في العملية الانتخابية والتي تأتي تجسيدا لهذا التعاون وترجمة حقيقية لدستور الدولة وديموقراطيتها الرائدة.

وثمن سموه الدور المميز للقضاء الكويتي الشامخ في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة بما يعزز ارساء دعائم العدل والمساواة.

حضر المقابلة وزير العدل وزير الأوقاف المستشار الدكتور فهد العفاسي.

