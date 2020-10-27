ولي العهد لمجلس القضاء: لا تجاملوا ولن نسمح لأحد بالتدخل في أحكامكم

الأولى

أكد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على الثقة التامة برئيس وأعضاء المجلس الاعلى للقضاء مشددا على أنهم جميعا خير من يمثل القضاء ولهم كل التقدير والاعتزاز كرجال قضاء وحاملي لواء العدل والحق متمنيا سموه لهم دوام التوفيق لمواصلة مسيرة قضائنا المشهود له بالعدل والنزاهة شاكرا المولى تعالى بأننا نعيش في ظل دولة دستور وقانون ومؤسسات. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر السيف امس المستشار أحمد العجيل الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والمستشار د. عادل بورسلي الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه نائب رئيس محكمة التمييز والمستشار محمد بن ناجي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار علي المطيرات نائب رئيس محكمة الاستئناف والنائب العام المستشار ضرار العسعوسي والمستشار عبداللطيف الثنيان الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس المحكمة الكلية ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد المزيني ووكيل محكمة التمييز المستشار محمد أبوصليب ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي.



من جانبه، هنأ سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء متمنيا لرئيسه وأعضائه التوفيق والسداد لمواصلة جهودهم الحثيثة في تحقيق العدل والمساواة بين الناس.

وأكد سموه خلال استقباله في قصر السيف أمس رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ثقته بالقضاء الكويتي العادل المشهود له بالنزاهة واعتزازه برجال السلطة القضائية كافة وعملهم الدؤوب في متابعة مختلف القضايا وإرساء العدل حفاظا على امن الوطن واستقراره وحماية حقوق المواطنين والمقيمين وصون كرامتهم.

وشدد سموه على ضرورة الإسراع في انجاز وتسهيل إجراءات التقاضي ليظل القضاء حصنا منيعا وملاذا آمنا يلجأ اليه الجميع بعد الله سبحانه وتعالى.

وخاطب سموه القضاة بالقول: «انتم رجال القضاء الكويتي الشامخ فلا تجاملوا ولا نسمح لاحد بأن يتدخل في احكامكم القضائية وضعوا نصب اعينكم الحزم والحسم في تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء».

بدوره أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن تهنئته لرئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء سائلا المولى عز وجل أن يعينهم على حمل الأمانة ويسدد خطاهم لإكمال مسيرة العدالة التي يحظى بها قضاؤنا النزيه.

وأكد سموه أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية مع الفصل بينهما تطبيقا للمادة 50 من الدستور الكويتي، مشيرا الى دور السلطة القضائية البارز في العملية الانتخابية والتي تأتي تجسيدا لهذا التعاون وترجمة حقيقية لدستور الدولة وديموقراطيتها الرائدة.

وثمن سموه الدور المميز للقضاء الكويتي الشامخ في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة بما يعزز إرساء دعائم العدل والمساواة.