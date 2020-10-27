«السوار الإلكتروني» للسجناء المشمولين بالعفو الأميري

الأولى

كشف رئيس اللجنة العليا للعفو الاميري المستشار محمد الدعيج عن توجيهات سامية لسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بالعفو عن بعض المساجين وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعله في بناء المجتمع. وقال في تصريح صحافي امس: اعتمدت اللجنة العليا للعفو الاميري رسميا قواعد العفو الاميري لعام 2021 وكان من ابرز ما تم اضافته اقرار السوار الالكتروني لعقوبات الحبس البسيط التي لاتتجاوز ثلاث سنوات وذلك بعد اطلاق سراح بعض المحكوم عليهم الذين لايشكلون خطرا على الامن العام مع تقييد اقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة الى حين انتهاء مدة الحبس المقررة للحيلولة دون انخراط عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد مع من ليس لديهم سوابق ومقضى عليهم بالحبس البسيط قصير الامد.

وأضاف الدعيج ان هذا النظام سيطبق بعد منح المسجون عفوا اميريا مشروطا مع فرض اقامة جبرية عليه في منزله او في نطاق محدد بما يسمح بالتحقق الكترونيا من عدم مبارحته مكان اقامته مع تثبيت سوار الكتروني عليه لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه.

وبين ان هذا السوار مزود بنظام تنبيه الكتروني ضد خلعه من قبل غير المختصين ويرتبط بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته، وفي حالة مغادرته النطاق المحدد بدون اذن من الجهة الرقابية يلغى عنه الافراج فورا بقرار من النائب العام ويعاد الى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل.

وأشار الى انه يستثنى من هذا النظام قضايا امن الدولة والاعتداء على المال العام وغسل الاموال، لافتا الى ان ادارة تنفيذ الاحكام هي من ستتولى تطبيق هذا النظام تحت اشراف النيابة.