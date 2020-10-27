التحضير لحملة تطعيم ضد «كورونا»

الأولى

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية الجهات المعنية لاعداد وتنفيذ الآلية المناسبة للتطعيم ضد فيروس كورونا المسبب لمرض COVID - 19، بمراعاة القواعد والاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية للحفاظ على الأمن الصحي في البلاد.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 682 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 122317 في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 749 حالة. وكانت الوزارة أعلنت شفاء 620 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 113391 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض كوفيد-19 ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8177 حالة. وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5431 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 881681 فحصا.

