فتح الباب.. 93 مرشحاً لانتخابات 2020

الأولى

تقدم 93 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح امس في اول ايام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 16 المقرر عقدها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وبلغ اجمالي عدد المرشحين الذكور 85 مرشحا فيما بلغ اجمالي عدد المرشحات الإناث 8 مرشحات.

وسجل في الدائرة الأولى 21 مرشحا ومرشحة، وفي «الثانية» 10 مرشحين ومرشحات وفي «الثالثة» 20 مرشحا ومرشحة، وفي « الرابعة» 24 مرشحا ومرشحة وفي الدائرة الخامسة 18 مرشحا ومرشحة.

وشكلت الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» أحد أبرز ملامح اليوم الأول لافتتاح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة «أمة 2020»، حيث لوحظ أثناء عملية استقبال طلبات الترشح في مدرسة «خولة المشتركة للبنات» الكائنة بمنطقة الشويخ السكنية توفير أدوات التعقيم والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة وتخصيص قاعة انتظار لاستقبال المرشحين مع مراعاة التباعد الجسدي. كما تم وضع علامات إرشادية أثناء الدخول والخروج من صالة المسرح مع مراعاة التباعد بين المكاتب التي تستقبل طلبات الترشح فضلا عن وضع قواطع زجاجية على المكاتب لضمان العزل بين المرشح والموظف المختص إضافة إلى تخصيص موقع لعيادة طبية بناء على تعليمات السلطات الصحية.

واكد مرشحو اليوم الاول ان على رأس أولوياتهم مكافحة الفساد، والتصدي له بكل انواعه ليعود الى الكويت وجهها المشرق، لافتين الى ان ذلك لا يتحقق الا بمحاسبة المتجاوزين مهما كانت اسماؤهم او وظائفهم.

واشاروا الى اهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة الى المواطن سواء في مجال الصحة او التعليم او الاسكان او غيرها من المجالات التي تمس حياة الناس بغير استثناء.

وتعهد المرشحون بأن يكونوا على قدر ثقة الناخبين فيهم، وبأن يكون لهم صوت مسموع داخل قاعة عبدالله السالم من ناحيتي التشريع والمراقبة، لتكون التشريعات الصادرة عن المجلس معبرة عن آمال المواطنين وتطلعاتهم.

ورفضوا رفضا قاطعا المساس بجيوب المواطنين او زيادة الاعباء عليهم تحت اي مسمى من المسميات، بل وطالب بعضهم باسقاط القروض وزيادة دعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واجمع مرشحو اليوم الاول على ان الوحدة الوطنية هي السياج المنيع الذي يحفظ للكويت امنها وامانها واستقرارها، ومن ثم فلا بد من المحافظة على تلك الوحدة، ورفض كل ما يخدشها او يؤثر سلبا فيها.

وعبروا كذلك عن ثقتهم في ان الناخبين لن ينخدعوا بشعارات براقة يلجأ البعض اليها، بل سيحسنون الاختيار، وسيصوتون لمن يرونه قادرا على حمل الرسالة واداء الأمانة.