قبول استقالة الجبري لرغبته بخوض الانتخابات

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اعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم امس صدور مرسوم بقبول استقالة وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.

وأضاف المزرم انه تم تكليف وزير التجارة خالد الروضان بحقيبة وزارة الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ووزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر بحقيبة وزارة الاعلام بالوكالة.

وقال الجبري في تصريح له امس: تقدمت باستقالتي نظرا لرغبتي في خوض الانتخابات البرلمانية لمجلس الامة 2020 ولا يسعني الا ان استذكر الثقة التي منحني اياها سمو الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- واكدها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيسي الحكومتين اللتين توليت خلالهما حقيبتي الوزارية.

واكد ان هذه الثقة وسام فخر له دائما تدعوه للاستمرار في خدمة الكويت وشعبها متوجها بالشكر كذلك الى جميع الوزراء الذين زاملهم والقيادات التي عملت معهم خلال الفترة السابقة.