تكويت 80 % من الوظائف الحكومية نهاية مارس

الأولى

مع تزايد أعداد الشباب الكويتي من خريجي الجامعات والمعاهد فقد صدرت توجيهات عليا لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتكويت ما نسبته 80 في المئة من وظائف القطاع الحكومي مع نهاية السنة المالية الحالية والتي تنتهي مع نهاية مارس المقبل. (طالع ص 11)

ووفق مصادر حكومية مطلعة فإن هذه التوجيهات تترافق مع خطة حكومية لإصلاح سوق العمل باعتبار ذلك أحد أهم آليات الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه من أجل توفير فرص عمل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الخريجين.

وأفادت المصادر بأن من بين الاصلاحات التي تتجه الحكومة لتطبيقها، التواصل بين الجهات المعنية باصلاح سوق العمل على ضرورة ربط خريجي الجامعات باحتياجات سوق العمل الفعلية، مضيفة «لا يعقل ان يتم توظيف خريجي سوق العمل في وظائف لا تتناسب مطلقاً مع طبيعة مؤهلاتهم ويكون التعيين فقط للحصول على راتب وترقية».

ولفتت الى ان هكذا توجه من شأنه ان يلقص أعداد البطالة المقنعة السائدة في العديد من القطاعات الحكومية، مشيرة الى ان خطط التنمية تركز على ضرورة اصلاح سوق العمل والدفع بقدرات الشباب وفق التخصصات المطلوبة وليس بشكل عشوائي.