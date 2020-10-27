الدعيج: اعتماد قواعد العفو الأميري لـ 2021

وطن النهار

كشف رئيس اللجنة العليا للعفو الاميري المستشار محمد الدعيج عن التوجيهات السامية لحضرة صاحب امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بالعفو عن بعض المساجين وتأهيلهم ليكونوا أدوات فاعلة في بناء المجتمع.

وقال إن اللجنة العليا للعفو الاميري اعتمدت رسميا قواعد العفو الاميري لعام 2021 وكان من ابرز ما تمت اضافته للسنة الجديدة اقرار السوار الإلكتروني لعقوبات الحبس البسيط التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وذلك بعد اطلاق سراح بعض المحكوم عليهم الذين لا يشكلون خطرا على الامن العام مع تقييد اقامتهم في نطاق محدد خلال فترة الرقابة الى حين انتهاء مدة الحبس المقررة بالحكم وذلك على غرار ما هو متبع في كثير من دول العالم للحيلولة دون انخراط عتاة المجرمين المحكوم عليهم بالحبس المشدد مع من ليس لديهم سوابق ومقضى عليهم بالحبس البسيط قصير الامد. واضاف المستشار الدعيج أن النظام هذا يطبق بعد منح المسجون عفوا أميريا مشروطا مع فرض إقامة جبرية عليه في منزله أو في نطاق محدد بما يسمح بالتحقق إلكترونيا من عدم مبارحته مكان اقامته مع تثبيت سوار إلكتروني عليه لضمان بقائه في ذلك المحيط مدة حكمه وذلك وفقا للقواعد التي سوف تحددها اللوائح التي سوف تصدر تباعا. وبين ان هذا السوار مزود بنظام تنبيه إلكتروني ضد خلعه من قبل غير المختصين ويرتبط هذا السوار بغرفة تحكم آلية لتتبع المسجون ورصد تحركاته، وفي حالة مغادرته النطاق المحدد بدون اذن من الجهة الرقابية يلغى عنه الإفراج فورا بقرار من النائب العام ويعاد إلى محبسه لاستكمال فترة حكمه بالكامل. واشار إلى أنه يستثنى من هذا النظام القضايا الخطيرة والهامة كقضايا امن الدولة وقضايا الاعتداء على المال العام وغسل الاموال علما بأن ادارة تنفيذ الاحكام هي من ستتولى تطبيق هذا النظام تحت اشراف النيابة العامة.

يذكر ان الكويت تعد اول دولة في الشرق الاوسط تطبق نظام العقوبات البديلة لاحقا اثناء تنفيذ عقوبة الحبس وليس كما هو متبع في كثير من دول العالم من تطبيق هذا النظام اثناء محاكمة المتهم وفي ذلك ميزة وفرصة كبيرة لتدارس سلوك المحكوم اثناء وجوده في السجن وقبل منحه للعفو يكون فيها تحت بصر ورقابة المؤسسة الاصلاحية لبيان عما اذا كان يستحق الافراج المشروط بالسوار الالكتروني من عدمه ذلك ان هذا العفو يشترط تنفيذ عقوبة الحبس ودخول المحكوم عليه السجن لتنفيذ مدة معينة يكون فيها تحت الاختبار وان يراعي حسن السير والسلوك.

