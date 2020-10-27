البغلي: «الداخلية» استجابت لملاحظات «حقوق الإنسان» حول السجون

وطن النهار

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وفد الديوان الوطني لحقوق الانسان.

وقال رئيس الوفد ورئيس لجنة الشكاوى والتظلمات علي البغلي المحامي إن الاجتماع تطرق للظروف التي تتعرض لها بعض قطاعات الوزارة بسبب جائحة كورونا وتأثير ذلك على حقوق الانسان.

وأضاف أن تعاون الوزارة كان جيدا في شأن الاستجابة لملاحظات الديوان خاصة ما يتعلق منها بالمؤسسات الاصلاحية «السجون» وتنفيذ الأحكام وأسباب دعمها نفسياً وصحيا وتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء.

حضر اللقاء ممثلاً عن الديوان كل من د. عبدالرضا أسيري والسفير خالد المغامس وأمين سر الديوان غيداء الشمالي.

وكان في استقبال الوفد اللواء طلال معرفي الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام، والمقدم عبدالعزيز الشطي مدير مكتب الوكيل.

