«الصليب الأحمر»: جهود الكويت الإنسانية لا تعرف الحدود

وطن النهار

أشاد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي د. عمر عودة بالجهود الانسانية الكويتية التي تندرج ضمن الواجب الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا.

وقال عودة لـ «كونا» عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الكويتي د. هلال الساير إن الجمعية استطاعت الوصول لمناطق متعددة في أرجاء المعمورة وقدمت نموذجا للعطاء الإنساني لا حدود له وأرست نهجا متفردا في تقديم العون والإغاثة إلى مستحقيهما.

وذكر أنه ناقش سبل التعاون في مجالات دعم لاجئي الروهينغيا في بنغلاديش من خلال المساهمة في مشروع مشترك يدعم بناء مستشفى يقدم الرعاية الصحية لهم. وأشار الى أن توفير الرعاية الصحية للاجئين الروهينغيا سيعزز من ثقة الافراد من أداء أدوارهم المطلوبة في المجتمع.وأكد حرص اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التنسيق المستمر مع الجمعية في كل المجالات التي تدعم الجهود الإنسانية. من جانبه، أكد الساير في تصريح مماثل لـ (كونا) أهمية تفعيل الشراكة في العمل الانساني والاغاثي وتوزيع الادوار والمسؤوليات القائمة على التنسيق والعمل المشترك مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

