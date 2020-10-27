العبدالله: تطوير «الشعيبة» ينعكس إيجاباً على تصنيف الموانئ

وطن النهار

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الحرص التام على الالتزام بقواعد وأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ بما يسهم في الارتقاء بمنهجية العمل إلى العالمية.

جاء ذلك، في تصريح صحافي عقب توقيع «الموانئ» وشركة «إيكويت للبتروكيماويات» ترخيص استغلال الرصيف رقم 13 وأرض ومبان في ميناء الشعيبة وذلك «وفقا للأسعار المحددة من قبل مجلس الوزراء في قراره رقم 843 لسنة 2013» وكذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من مجلس إدارة المؤسسة وموافقة إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة.

وأضاف أن توقيع هذا الترخيص يأتي كإحدى الخطوات المهمة في مسيرة تطوير العمل بالموانئ المحلية وتطبيق أعلى المواصفات والاشتراطات التشغيلية على غرار المطبقة عالميا.

وأوضح أن «إيكويت» كغيرها من الشركات العاملة في ميناءي الشويخ والشعيبة «ملتزمة بأعمال تطوير المواقع محل الترخيص وتطبيق سياسات التشغيل الحديثة المعتمدة في الموانئ العالمية».

