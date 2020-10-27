«المهندسين» أبرمت مذكرة تفاهم مع المختبر الخليجي

وطن النهار

أبرمت جمعية المهندسين والمختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية في المملكة العربية السعودية الشقيقة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال خدمات الفحص والتفتيش والاعتماد للمرافق والشركات الصناعية ومصنعي المعدات، حيث أقيم حفل توقيع المذكرة عبر تقنية زوم أمس (الاثنين) ووقعها رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل عن الجانب الكويتي وعن الجانب السعودي وقعها الرئيس التنفيذي للمختبر صالح العمري. وشارك في لقاء التوقيع عبر «زوم» كلا من أمين سر الجمعية المهندس فهد ارديني العتيبي ورئيس لجنة الطاقة المتجددة بالجمعية الدكتور بدر الطويل وعضو اللجنة المهندس سالم العجمي، كما شارك من الجانب السعودي كل من نائب الرئيس التنفيذي للمختبر المهندس محمد المعيلي والمدير العام المهندس سعيد بالحداد ومدير بالمختبر المهندس عمر الغامدي. وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل في هذه المناسبة، إن اتمام هذه المذكرة ينشئ اطارا مهما لتقديم الدعم لعمليات الربط الكهربائي الخليجي من خلال توحيد المعايير والمواصفات الخليجية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة و توحيدها في مجال انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية التقليدية ومعداتها، موضحا أن اطار التعاون سيكون مهني هندسي ويشمل عددا من الجوانب ذات العلاقة بتوفير خدمات الفحص والتفتيش والاعتماد للمرافق والشركات الصناعية ومصنعي المعدات. وأضاف العتل: أن المذكرة تشمل أيضا العمل لإنشاء إطار للتعاون المهني والهندسي من أجل المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر الكويتية وإصدار الشهادات المعتمدة وتطوير معامل التدريب المتخصصة، مضيفا الى أننا سنعمل مع الأشقاء السعوديين لخلق دور فاعل في تعزيز الفحص والاختبارات الفنية المعتمدة للأجهزة الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة في دولة الكويت للتوافق مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل خاص وفي العالم عموما.