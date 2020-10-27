فلبينيان يديران عيادة للأسنان.. دون شهادة

وطن النهار

القى رجال أمن حولي القبض على وافدين من الجنسية الفلبينية «زوجين» يديران عيادة لعلاج الأسنان في السالمية من دون حصولهما على شهادة في الطب.

وقال مصدر أمني لـ«النهار» ان الوافد الفلبيني يحمل اقامة على شركة مقاولات بينما زوجته تحمل اقامة التحاق بعائل.

واضاف انه فور ورود شكاوى من سكان العمارة التي يقطنها الفلبيني وزوجته تم توجيه قوة أمنية لمداهمة العيادة غير المرخصة وعثر بداخلها على كرسي وأدوات طبية تستخدم في علاج الاسنان.

واكد المصدر انه تمت احالة الوافدين للتحقيق مع التحفظ على الشقة والادوات الموجودة فيها والفواتير والعلاجات الطبية.

