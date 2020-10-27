«الصحة»: 682 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 وفيات

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس الاثنين تسجيل 682 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 122317 في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 749 حالة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د. عبدالله السند لـ «كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 122 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8177 حالة.

وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5431 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 881681 فحصا. وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق امس شفاء 620 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 113391 حالة.

