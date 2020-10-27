93 مرشحاً يَعدون بالعمل الجماعي ومكافحة الفساد

وطن النهار

تقدم 93 مرشحاً بينهم 8 سيدات الى ادارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح امس في اول ايام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16 المقرر عقدها في الخامس ديسمبر المقبل.

في البداية قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2020 حامد محري البذالي «أتى ترشحي لانتخابات مجلس الأمة بسبب دعم وتزكية من ابناء العمومة وبعض ابناء الدائرة الثانية ولدعمهم وثقتهم الغالية فلذلك اخترت شعاراً للانتخابات «لن اخذلكم».

وأضاف من اهم اهدافي مكافحة الفساد وسن قوانين تنهي اسباب وعوامل الفساد والمثالب القانونية، وايضاً تتبع سراق المال العام والسعي نحو المراقبة النيابية في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وتكويت المكاتب الخارجية للاستثمارات الخارجية، فليس من المعقول من يحمي ويتابع اموال الدولة في الخارج اشخاص غير كويتيين وذلك يرفضه المنطق. وأكد البذالي السعي لتسهيل الخدمات العامة للشعب وحل مشكلة الصحة وملف العلاج بالخارج وجلب عدد من الأطباء العالميين ذي الخبرة في جميع التخصصات الطبية. وأيضاً الاهتمام في التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والدفع نحو تشريع قانون لجعل «مهنة التعليم مهنة شاقة»، وكذلك استخدام الطرق المطورة في عملية مناهج وطرق التدريس وفق للمعايير العالمية.

وأضاف البذالي من اهدافي القضاء على البطالة وخلق فرص العمل للشباب والشابات الكويتيات في الوزارات والمؤسسات الحكومية ورفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وحمايتهم وفق تشريع قانون يكون اكثر وضوحاً لهذه الفئة من المواطنين.

من جهته، قال مرشح الدائرة الاولى عادل الخضاري انه في حالة الوصول للبرلمان سوف نعمل على تشكيل تجمع نيابي داخل المجلس لعدم جدوى العمل بشكل منفرد وان تكون هناك معارضة دستورية تحمل على رأس اولوياتها الغاء قانون المرئي والمسموع الى جانب حسم مسائل الجنسية.

وانتقد الخضاري اجراءات الحكومة في عملية الترشح والتواصل مع الناخبين حيث منعت المقار الانتخابية والندوات وهذا الامر يقمع ارادة الناخبين ويحجم المرشح من التواصل.

بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية طلال الدبوس يجب ان نجعل الكويت بلداً مثالية ليستفيد منها الاجيال القادمة، لاسيما حالة الترهل التي عانت منها الدولة منذ سنوات طويلة ماضية.

بدورها، اكدت مرشحة الدائرة الخامسة د. خديجة القلاف ان «الكوتا» مطلب مهم وضروري لاتاحة الفرصة امام المرأة الكويتية لاداء دورها الهام تجاه مجتمعها، مبينة ان الصحة في الكويت عانت وعلى مدار اعوام... والمواطن يستحق العناية المثلى في وطنه والارتقاء في الخدمات الصحية مطلب اساسي لكفالة الأمان الصحي للمواطن، الى جانب ملفات غاية في الاهمية مثل التعليم والاسكان والملف الاقتصادي.

الفساد الإداري

من جانبها، قالت مرشح الدائرة الثالثة د. نورة المليفي ان ايقاف الفساد الاداري لانه البوابة الكبرى للفساد المالي ولابد من وضع حد للفاسد مهما كبر منصبه، مبينة ان بناء كويت جديدة يحتاج الى اذابة اوجه الفساد بمختلف اشكاله.

بدوره، قال مرشح الدائرة الخامسة د. صالح المطيري ان اهم التزام نمر به هو الالتزام بالثوابت الشرعية والمحافظة على المكتسبات الدستورية والقضاء على الفساد الاداري والمالي.

من جهته، قال مرشح الدائرة الأولى طلال دشتي سوف نحمل اصلاحا عاما بشكل عام مثل النظام الانتخابي والنظام الاقتصادي والمهجرين بالخارج.

واضاف دشتي ان حالة الاحباط العام لدى الشعب الكويتي دفعتنا لخوض هذه الانتخابات لمحاولة اصلاح جميع الملفات العالقة، موضحا ان الشعب مطالب باختيار رجال قادرين على انقاذ الكويت واهلها مع بداية العهد الجديد.

اما مرشح الدائرة الخامسة د. بدر الداهوم فقال: ان الكويتيين مطالبون بحسن الاختيار وان مسؤولية جسيمة تقع على عاتقهم لاختيار من يمثلهم ويتحمل همومهم وقضاياهم، مبينا ان قضايا كبيرة تراكمت بالبلد تحتاج الى رجال على قدر المسؤولية.

بدوره، اكد مرشح الدائرة الثالثة يعقوب الصانع ان الفساد ارهق الكويت والمشكلة لها ابعاد ثلاثة... قصور تشريعي وتنفيذي وتوعوي ولابد من اقرار هذه التشريعات كأسلحة مساعدة في الحرب ضد الفساد.

من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط ان ترشحي جاء لايصال ارادة شعب وان يكون دوري هو الرقابة والتشريع لتحقيق الرفاه للشعب الكويتي وان انحاز للناس وان نحمل الثوابت الاسلامية واعلاء العقيدة الاسلامية والوحدة الوطنية الى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية كما يراها العدل والدستور وليس كما يراها اهل الخرف العنصري.

الجبهة الداخلية

من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى المطيري ان الوثيقة الاقتصادية لا تمثل آراء الشعب الكويتي، والمساس بجيب المواطن مرفوض جملة وتفصيلا، مبينا ان ‏المطلوب في هذا العهد الجديد الذي يحمل معه نهجاً جديداً ان يكون مبنياً على تقوية الجبهة الداخلية بالمصالحة الوطنية من خلال اقرار قانون العفو الشامل اعمالاً بالمادة «75» من الدستور الكويتي.

واكد مرشح الدائرة الثالثة حمد الانصاري ان الاصلاح السياسي الشامل يأتي من خلال تعديل قانون الانتخابات وسن قوانين مهمة مثل اشهار الاحزاب السياسية وقانون انشاء هيئة مستقلة لمراقبة وادارة شؤون الانتخابات، موضحا ان جيب المواطن لايجب ان يمس نتيجة العجز الاقتصادي واشراك القطاع الخاص ليقوم بدور كبير تجاه الوطن والمواطن.

من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة دويم المويزري انه في حال فوزي بالانتخابات سأشارك في اقرار تشريعات تنهض بالحياة البرلمانية وتزيد الحريات في الكويت، مضيفا ان اختيار مرشحين اكفاء مسؤولية تقع على عاتق المواطنين.

وتمنى مرشح الدائرة الاولى فخري هاشم السيد رجب ان يكون تصويت الناخبين بامان ويقدموا من يستحق ان يترشح ويكون عضو في مجلس الامة والوضع الحالي اظهر الكثير من العيوب وهناك نواب اقسموا ولكن مع الاسف لا يوجد تطبيق للواقع ويجب الا يكون التصويت بناء على زيارة ديوانية او تخليص المعاملات واهم شيء القوانين التي تهم الشعب الكويتي.

العمل الجماعي

ومن جانبه، تقدم مرشح الدائرة الأولى فيصل الدويسان بوثيقة متعلقة بالناخب وادعوا جميع المرشحين للتوقيع عليها لتكون الوثيقة عهد بيننا وبين الناخبين لتكون قضايا واضحة المعالم نعمل على تحقيقها بشكل جماعي لاسيما وان هذه الوثيقة تعتمد على سلوك تمكين الناخب من كل صغيرة وكبيرة من عضو مجلس الامة وهذا الامر يحتاج ان يطلع الناخب والمرشحون على هذه الوثيقة، وهذا الاسلوب عمل جديد بحيث لا ينخدع دور الناخب عند صندوق الاقتراع واتوقع انضمام عدد من المرشحين لهذه الوثيقة.

إسقاط القروض

وبدوره، قال مرشح الدائرة الرابعة هزاع بن هدبة ان من اهم القضايا التي اتبناها اسقاط القروض وقضايا الاسكان، ومجلس 2016 من اسوا المجالس ولم يخرج في اي قرار من اجل المواطن او الوطن ونتمنى ان يكون المجلس القادم من اجل الوطن والمواطن واحرص على المواطنين لحسن الاختيار وتضعون الوطن في عيونكم واتمنى للجميع التوفيق. من جهتها قالت مرشحة الدائرة الأولى فاطمة رمضان ان برنامجي الانتخابي يركز على حماية المرأة المعنفة والحد من ارتفاع اسعار الايجارات .

وقال مرشح الدائرة الثالثة فهد المسعود: اننا نتطلع من خلال المجلس الجديد الى اصلاح حقيقي لكثير من الملفات وأبرزها ملف الفساد. من جانبه، دعا مرشح الدائرة الأولى يوسف الغريب الشعب ان يحسن الاختيار حتى يأتي برلمان يكون قادرا على تنمية الوطن والمواطن. وقال مرشح الدائرة الأولى محسن الخليفي انه واجب علينا خدمة البلد من خلال رؤيتنا للاصلاح فيما يتعلق بقضايا الصحة والاسكان والتوظيف والتعيينات الباراشوتية وغيرها. من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة مرزوق الخليفة ان الكويتيين يشعرون بالخوف نظرا لتفشي الفساد بالدولة وتمسك المتنفذين بمفاصل الدولة الى جانب السرقات التي وصلت للمليارات لذلك من الواجب وصول اعضاء قادرين على استيعاب متطلبات الشعب والمحافظة على مكتسباته الدستورية.

