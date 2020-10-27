التعامل مع أي طارئ أمني وصحي خلال الانتخابات

وطن النهار

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام اجتماعا مع الوكلاء المساعدين والمديرين العامين تناول الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة (أمة 2020) والمقرر لها 5 ديسمبر المقبل. وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن الفريق النهام استمع خلال الاجتماع إلى المتطلبات البشرية والفنية الخاصة بتأمين العملية الانتخابية ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشهد الاجتماع مناقشة موضوعات عدة كما بحث معالجة السلبيات التي رصدت في الانتخابات السابقة وطرح الحلول والمعالجات لتأمينها ودور كل وحدة أمنية في تأمين العملية الانتخابية والمهام والمسؤوليات المنوطة بها بما يظهر الصورة الديموقراطية الحقيقية للكويت.

ودعا النهام القيادات الأمنية إلى مواصلة العمل بنفس العطاء المتميز لتأمين الانتخابات والحرص على أن تكون الأجهزة الأمنية على استعداد تام للتعامل مع أي طارئ أمني أو صحي بما يوفر الطمأنينة لكل الناخبين والمرشحين.

وكان مجلس الوزراء وافق في 19 أكتوبر الحالي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ16 وذلك يوم 5 ديسمبر المقبل.

