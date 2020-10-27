«العدل»: مسح شامل لكل المدارس المحددة للجان الانتخابية

وطن النهار

أعلنت وزارة العدل جاهزيتها للقيام بعمل مسح شامل لكل المدارس المحددة من قبل وزارة الداخلية وعددها 107 مدارس لإجراء العملية الانتخابية لاستكمال التجهيزات اللازمة فيها كمقار للجان الانتخابية في كل الدوائر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عيسى البشر في تصريح لـ (كونا) إن الوزارة خاطبت المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة صدور المرسوم رقم (150 لسنة 2020) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة لتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية المشرفة على الانتخابات وذلك تمهيدا لاستصدار القرارات الوزارية اللازمة في هذا الخصوص.

وأضاف البشر أن (العدل) بصدد تشكيل لجنة إدارية لإعداد وتجهيز كل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للعملية الانتخابية وتشكيل فريق عمل ميداني من ذوي الخبرة لاستيفاء التجهيزات اللازمة لكل مقار اللجان الانتخابية.

وأكد تعاون الوزارة مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارات الصحة والتربية والداخلية لتضافر الجهود في إنجاح العملية الانتخابية مبينا أن (العدل) ملتزمة بكل التعليمات والإجراءات الصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. وكان مجلس الوزراء وافق في 19 أكتوبر الحالي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي ال16 وذلك يوم 5 ديسمبر المقبل. هذا وتشكل جهود الوزارات والجهات الحكومية المعنية في اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد «كوفيد - 19» أحد أبرز ملامح اليوم الأول لافتتاح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2020) وتبعث الطمأنينة في نفوس الجميع.

ولوحظ أثناء عملية استقبال طلبات الترشح في مدرسة (خولة المشتركة للبنات) الكائنة بمنطقة الشويخ السكنية توفير أدوات التعقيم والمطهرات وأجهزة قياس الحرارة وتخصيص قاعة انتظار لاستقبال المرشحين مع مراعاة التباعد الجسدي.

كما تم وضع علامات إرشادية أثناء الدخول والخروج من صالة المسرح مع مراعاة التباعد بين المكاتب التي تستقبل طلبات الترشح فضلا عن وضع قواطع زجاجية على المكاتب لضمان العزل بين المرشح والموظف المختص إضافة إلى تخصيص موقع لعيادة طبية بناء على تعليمات السلطات الصحية.

