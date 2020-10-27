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وطن النهار

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أسماء المرشحين


الدائرة الأولى
أحمد علي بوصخر - أيمن إبراهيم الأشوك - حمد روح الدين - طلال عبدالحميد دشتي - عادل عباس الخضاري - عبدالرحمن علي القديري - عبدالله حسين الرومي - عبدالله محمد الطليحي - علي عبدالرسول القطان - علي محمد العلي - عيسى هاشم القلاف - فاطمة مجيد رمضان - فخري السيد رجب - فيصل سعود الدويسان - لولوة حمزة باقر - محسن علي الخليفي - محمد عبدالوهاب خورشيد - وفاء إبراهيم العطار - يوسف سيد الزلزلة - يوسف صبري الغربللي - يوسف فهد الغريب.
الدائرة الثانية
أحمد محمد الحمد - حامد محري البذالي - حمد سيف الهرشاني - خليل إبراهيم الصالح - سلمان خالد العازمي - طلال فهد الدبوس - فهد عبدالعزيز المسعود - مبارك فالح العازمي - مساعد سعد المانع - هدى سعود العازمي.
الدائرة الثالثة
أسامة أحمد المناور - أسامة مشاري الخشرم - آمال سليمان الحداد - جاسم محمد الكندري - حمد إسماعيل الأنصاري - خالد فهد الغانم - سعدون حماد العتيبي - سعود خليفة الشحومي - شيخة يوسف بن جاسم - عادل عيسى اليحيى - عبدالمحسن أحمد حسن - عبدالواحد محمد خلفان - عبدالوهاب محمد البابطين - علي تركي التركي - فارس سعد العتيبي - محمد خليفة بوعركي - مهلهل خالد المضف - نادر يوسف منصور - نورة ناصر المليفي - يعقوب عبدالمحسن الصانع.
الدائرة الرابعة
أحمد سودان الضويحي - بكر بادي الرشيدي - ثامر سعد الظفيري - خالد راشد الصدي - خالد سلامة الحربي - دويم فلاح المويزري - رياض عبدالله حبشي - سعد جريش العدواني - سعود سعد المطيري - سلطان جدعان الشمري - طارق إبراهيم الوزق - فايز غنام المطيري - فهد غشام البصمان - فهيد لافي الرشيدي - فهيد محمد العجمي - فيصل صالح الحربي - ماجد موسى المطيري - مبارك بنيه الخرينج - محمد نايف العنزي - محمد هايف المطيري - مرزوق خليفة الخليفة - مساعد خلف السعيدي - نيف سالم العلاطي - هزاع مطلق الهدبة.
الدائرة الخامسة
أحمد محمد السميري - الحميدي بدر السبيعي - بدر زايد العازمي - خديجة سميح القلاف - سالم شاكر الشمري - صالح ذياب المطيري - صالح علي العجمي - عايض نايف العتيبي - عبدالعزيز عامر نوري - عبدالله زايد الشمري - عبدالله سعود السبيعي - غازي حجاج العازمي - فالح سلطان السبيعي - فيصل محمد الكندري - ماجد مساعد المطيري - محمد علي ثاني - ناصر سعد الدوسري - ياسر مطر العازمي.


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