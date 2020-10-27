«البلدي»: موقع الإطارات في السالمي.. كارثة بيئية

وطن النهار



دان المجلس البلدي برئاسة اسامة العتيبي الرسومات المسيئة للاسلام والنبي محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والتي ترافقت مع دعوات متصاعدة لمقاطعة المنتجات والسياحة الفرنسية.

وقرر المجلس ارسال خطاب رفض واستنكار لعمدة ورئيس بلدية باريس، حول الرسومات المسيئة لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

واكد المجلس استنكاره واستياءه البالغ لاستمرار نشر الرسوم والصور المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام التي آذت مشاعر قرابة 2 مليار مسلم حول العالم ونالت من مقدسات المسلمين وقال نعبر بكل مشاعر الغضب والرفض لدعم تلك الاساءات والاهانة من قبل بعض الخطابات السياسية الرسمية والتي تشعل روح الكراهية والعداء وتتنافى مع ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم.

حرية الأديان

واشار المجلس الى ان الاحترام هو اساس العلاقات البشرية وكف الأذى هو واجب كل انسان تجاه الانسان الاخر، وأن حرية التعبير والرأي يجب ان تحترم حريات الاخرين وحقوقهم، فاذا كان لا يحق لأي انسان تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير الاساءة لانسان آخر او اهانة اهله او الاساءة لوالديه او ابنائه فكيف بما يسيء لمن هو احب للمسلم من نفسه ووالديه وابنائه والناس اجمعين حسب معتقدنا الاسلامي.

وقال المجلس ان دعم خطاب الرئيس الفرنسي للرسومات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، له وقع شديد على جميع مسلمي العالم لما فيه من اهانه مباشرة لنا، ولاقت تلك التصريحات غير المبررة والمشينة موجة غضب عارمة في الكويت وأضرت بالمشاعر التي يكنها الكويتيون لفرنسا وبدأت حملة مقاطعة شاملة لجميع المنتجات الفرنسية وطالب المجلس بتكاتف الجهود لمواجه الخطابات المثيرة لمشاعر الكراهية والتمييز وترسيخ ثقافة فهم واحترام الاخر والسلام والتسامح بين شعوب العالم.

على جانب اخر استخدم المجلس المادة 25 ضد اعتراضات وزير الدولة لشؤون البلدية على محضر اجتماع البلدي لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني عشر، فيما احال موضوع التنويهات المتعلقة على قرارات البلدي الى مكتب المجلس،

أملاك الدولة

وأبقى على الجدول والكتاب المقدم من بعض الأعضاء حول طلب تشكيل لجنة حماية املاك الدولة من خمس اعضاء، فيما وافق على اعتماد ترقيم القطع 6،7،8 في منطقة الشويخ، كما وافق على تخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة السرة كبديل لموقع لمحطة قائمة وملاصقة لاحد القسائم تنفيذا لحكما قضائيا

واكتفى المجلس بالرد على السؤال المقدم بشأن جمعيات النفع العام وتعيين مكتب محلي وعالمي من قبل البلدية لعمل تقرير بيئي للمرادم، فيما احال الاقتراحات الى الجهاز التنفيذي منها التعديل على لائحة العربات المتنقلة وانشاء جسر مشاة على طريق دمشق بين منطقة العديلية ومنطقة الروضة.

واستعرض المجلس الفيديو الخاص بالزيارة الميدانية التي قام بها نائب رئيس البلدي عبدالله المحري والاعضاء الدكتور حسن كمال ومشعل الحمضان وأحمد هديان والمهندسة مها البغلي لموقع الاطارات في منطقة السالمي،

كارثة بيئية

وقالت العضو مها البغلي ان الزيارة اتت بالتنسيق مع هيئة الصناعة لتلافي الاخطاء بعد حادثة الحريق التي انبثقت قبل اكثر من اسبوعين في منطقة السالمي.

وأشارت الى ان سبق ان قام بتخصيص 2 مليون متر مربع للاطارات المستعملة، مؤكدة ان الوضع في الموقع المخصص اسوأ مما يتصوره العقل نتيجة العشوائية التي تحدث هناك.

وحذرت البغلي من كارثة بيئية مطالبة من البلدية بتوضيح دورها في هذه المنطقة بالذات لافتة الى ان الاحصائيات الواردة من البلدية متناقضة فمن المفترض يكون هناك 20 مليون اطار فيما الواقع يؤكد وجود 40 مليون اطار

كاميرات مراقبة

وبدوره قال العضو مشعل الحمضان من المسؤول عن العبث الموجود في منطقة السالمي والمتعلق في موضوع الاطارات خاصة ان كل جهة ترمي المسؤولية على الجهة الأخرى في هذا الموضوع.

واكد ان تقرير هيئتي الصناعة والبيئة يؤكدان تقرير حريق حادثة السالمي الاخير كان بفعل فاعل وطالب بوضع آلية محددة لمعرفة المسؤول عن موضوع اطارات السالمي.

فوضى عارمة

وفي نفس السياق اكد العضو احمد هديان ان الموقع يعتبر املاك دولة مستغربا انه لاتوجد كاميرات رقابة، لافتا الى انه توجد فوضى ولخبطة بين هيئة البيئة وهيئة الصناعة والبلدية مطالبا بتحديد الوضع.

وقال هديان لانريد ان نكرر معاناة اطارات جنوب سعد العبدالله.

من جانبه اكد نائب المدير العام لقطاع التنظيم والمخطط الهيكلي في البلدية محمد الزعبي، ان الموقع يخضع لهيئة البيئة بعد توصيات مجلس الوزراء السابقة لاسيما ان مساحته 2 مليون متر مربع و600 الف.

وقال الزعبي ان هيئة البيئة هي الجهة المخولة بتنظيم الموقع فيما تبىقي مسؤولية البلدية في الرقابة خارج حدود الموقع المفتوح الذي لايوجد به اسوار محددة، مشيرا الى ان الرمي العشوائي الموجود في موقع الاطارات ليس من شأن البلدية مؤكدا ان الارض المخصصة لبعض مصانع تدوير الاطارات مخصصة من البلدي لهيئة الصناعة.

تشابك اختصاصات

وقال العضو الدكتور حسن كمال ان هناك في الموقع 56 مصنعا لهم مساحات تخزينية واضحة في منطقة السالمي، مؤكدا ان هناك تشابك اختصاصات ما قد يتسبب في خلق مردم جديد اخر متعلق في الاطارات

وأكد ان البلدية تعتبر هي الجهة المسؤولة عن رمي النفايات كما انها مسؤولة عن كل شبر في الكويت مطالبا من الجهات المحددة بتحمل الوضع وتوضيع الصورة مستغربا ان كل جهة ترمي مشكلة الإطارات على جهة اخرى.

وتوقع العضو حمد المدلج حدوث كارثة مستقبلية تتعلق باطارات منطقة السالمي اذا لم يكن هناك هناك وقفة جادة، مشيرا ان هيئة الصناعة همها الاول توقيع عقود اطارات تدوير.

وبعد النقاش احال المجلس موضوع اطارات السالمي للجنة القانونية والمالية في البلدي.

