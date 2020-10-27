«التربية»: تجربة تعليمية آمنة لأكثر من 400 ألف معلم وطالب

وطن النهار

أعلنت وزارة التربية في خطوة لاثراء وتعزيز منظومة بيئة التعلم الذكي بشكل آمن داخل الدولة عن تعاونها مع مايكروسوفت من خلال تمكين اكثر من 400,000 معلم وطالب باستخدام «Office 365» و«Microsoft Teams» في جميع انحاء الكويت.

حيث ستتيح المؤسسات التعليمية لكل من الطلاب والمعلمين امكانية الاستفادة من ابتكارات وتقنيات مايكروسوفت داخل فصولهم الدراسية عبر الانترنت للتواصل والمشاركة والتعلم بشكل افضل ضمن بيئة رقمية آمنة.

وتعليقاً على هذا التعاون، صرح المدير العام لمايكروسوفت الكويت علاء الدين كريم قائلاً: «تولي الحكومة اهمية كبيرة تجاه استمرار العملية التعليمية عبر الاستعانة بالتعلم الالكتروني مع ضمان وضع مسألة الصحة العامة ايضاً في اعلى هرم اولوياتها، وقد اعتمدت الدولة بهذا الشأن حلولاً وأدوات ذكية وآمنة من اجل تشجيع الالتزام المستمر بالتعلم والتطور».

وقال: نحن نعمل على دفع عجلة اهداف الدولة في مجال التعليم من خلال تمكين المعلمين والطلاب بالأدوات المبتكرة. وأضاف اود التنويه بأن هذا النهج يتميز بأعلى معايير الأمان على مستوى المؤسسات بما يضمن لها تحقيق اشتراطات الامتثال التي تتيح افضل الطرق الآمنة لتقديم مناهج شاملة عن بُعد.

الجدير بالذكر ان Microsoft Teams، يوفر للفصول الدراسية الافتراضية القدرة على اجراء المحادثات وأداء الواجبات والتعامل مع المحتوى والتطبيقات كل ذلك تحت ظل منصة واحدة يمكن الوصول اليها بسهولة، ما يمكّن المعلمين من انشاء بيئات تعلم نابضة بالحيوية ومدعومة بكل سمات الأمان والخصوصية. اضافة الى ذلك يتم ضمان تجربة المعلم والطالب من خلال توفير امكانات مثل ادارة الهوية؛ والمصادقة متعددة العوامل؛ وميزات ادارة الأجهزة والتطبيقات المحمولة، وصلاحيات الوصول المشروط، فضلاً عن مزايا حماية المعلومات. ومع ما تمتلكه منصة Microsoft Teams من قدرة كبيرة على انشاء فصول دراسية تعاونية، ترتبط المنصة ايضاً بمجتمعات التعلم الذكي للارتقاء بخدمات المنصة الى ما هو ابعد من البقاء كتطبيق مؤتمرات فيديو، وعلى النحو الذي تكون فيه المنصة تطبيقاً معنياً برفع مستوى الانتاجية ومدعوم بالامكانيات الكاملة لـ«Office 365» لتمكين الطلاب من تحقيق المزيد من الانجازات. حيث ان المنصة تعمل وفقاً لأعلى 17 معيار عالمي بما في ذلك نظام HIPPA، بما يتماشى مع اللوائح والنُظُم المعقّدة للبيئة الحديثة.

