بلدية مبارك الكبير وجهت 20 تنبيهاً لمواقع أنقاض

وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي ممثلا في النوبه (ب، ج) بادارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بعدة جولات ميدانية في عموم المحافظة والتي تهدف للتأكد من سريان تراخيص التشوين للشركات والحد من استغلال املاك الدولة وعدم وجود انقاض في الساحات امام العقارات.

وفي هذا السياق اوضحت مدير ادارة السلامة بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير م. ميساء بوشهري بأن الجولات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي اسفرت عن توجيه 20 تنبيها لوجود انقاض، عدم وجود ترخيص بالموقع , عدم وجود لوحه الى جانب وجود دفان.

وأكدت بوشهري على ان الادارة تقوم بتوجيه انذارات للشركات المخالفة لازالة المخالفات تجنبا للغرامة وتحرير المخالفة وعند انتهاء الفترة المحددة للانذار يتم تحرير المخالفة.

ودعت ادارة العلاقات العامة المواطنين الاتصال على الخط الساخن 139 او عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها على الفور.

