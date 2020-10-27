«الخليج»: فدى كرم عضواً في اللجنة الاستشارية الخاصة

وطن النهار

أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تعيين د. فدى كرم، استاذ مساعد في علم الاقتصاد في الجامعة كعضو في اللجنة الاستشارية الخاصة بمجلس امناء منتدى البحوث الاقتصادية. وتم تعيين الأعضاء التسع في اللجنة الاستشارية من قبل المجلس لتقديم الارشادات للمجلس والمدير التنفيذي حول الموضوعات الجوهرية المتعلقة بمجتمع البحوث وصناعة السياسات الى جانب النظر في الترشيحات ذات الصلة بمنتدى البحوث الاقتصادية. وأكدت د. فدى كرم، استاذ اقتصاد مساعد في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بأنه وخلال السنوات التسع من ارتباطها مع عمل منتدى البحوث الاقتصادية، شهدت نمواً متزايداً في كل عام في مجال الدراسات الاقتصادية في الشرق الأوسط ومنطقة شمال افريقيا وأشادت بانجازات شبكة منتدى البحوث الاقتصادية. وأضافت بأنها تتشرف بصفتها عضو هيئة تدريس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بأن تحظى بفرصة العمل والمشاركة في اللجنة الاستشارية لمجلس امناء المنتدى، مؤكدةً بأن الترشيح سيعزز امكانية الجامعة في التعاون البحثي على المستويين الدولي والاقليمي الى جانب تعزيز مكانتها في نشر ثقافة البحث العلمي ذات الأثر. ويعد هذا ترشيحاً مرموقاً يرفع من مكانة وشأن جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في المحافل الاقليمية والعالمية والتأثير الأكاديمي التي تسعى الجامعة الى تحقيقه الى جانب تعزيز مكانتها وتأثيرها ضمن افضل الجامعات المساهمة في البحوث الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.