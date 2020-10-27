السفير البنغالي: «التركيبة السكانية» سيواجه صعوبات

وطن النهار

اشاد السفير البنغالي لدى البلاد ام. دي عشيق الزمان بعلاقة الكويت ببلاده واصفا اياها بالمتينة والقوية والعميقة في جميع المجالات وتشهد تطورا ملحوظا وقد عزز هذه العلاقة المتينة التي انطلقت في عام 1971 الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الصديقين وكانت آخر زيارة لمسؤول كويتي رفيع المستوى الى بنغلاديش زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الى بنغلاديش في عام 2016.

واشار الى ان سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد اسهم وبشكل كبير في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين حتى قبل توليه مقاليد الحكم

واعرب في حوار مع «النهار» عن فخره بالنمو الاقتصادي المستمر الذي يُقرّب بلده من عتبة الانضمام للدول النامية بدل الفقيرة ولكونها من أهم منتجي بدلات وأدوات الوقاية الطبية من كورونا.

ولفت الى وجود تعاون مميز من الجانب الكويتي لحل اي مشكلة عارضة تتعلق بالعمالة، مثمنا دور الجهات المعنية التي لا تدخر جهدا في تقديم يد العون للسفارة، موضحا أنه يعلم جيدا ان العالم يعيش ظروفا استثنائية غير مسبوقة تضع جميع دول العالم تحت ضغوطات كبيرة، وهو ما يستدعي التكاتف والتعاون لمواجهتها.

واشار الى ان علاقة البلدين لا يمكن ان تتأثر بشخص واحد، مشيرا إلى ان حكومة بلاده لم تتلق اي خطاب رسمي بخصوص التهم المنسوبة للنائب البنغالي المتهم في قضية فساد.

واشار الى ان سعي الكويت الى تعديل التركيبة السكانية يحتاج الى تغيير ثقافة المجتمع وان تطبيق النظام الجديد يحتاج الى بعض الوقت، كما دعا الى فتح الاجواء والسماح بتسيير الرحلات المباشرة خصوصا مع الدول التي لديها عمالة كبيرة في الكويت متسائلا كيف للكويت ان تدع الاموال تذهب الى دول اخرى وهناك 400 ألف مقيم يريد العودة الى الكويت.

وتحدث الزمان عن التعاون الكويتي البنغالي في العديد من المجالات ومنها التعاون العسكري الذي اكد انه متميز كاشفا ان بلاده عرضت على الكويت شراء سفن حربية بنغالية وان الكويت ابدت رغبتها الى انه لم يتم التوصل الى اتفاق بعد. واوضح انه يسعى الى تنويع العمالة البنغالية في الكويت وذلك بجلب العمالة الفنية الماهرة ومنها المهندسين والاطباء، لافتا الى ان بلاده لديها اكثر من 6 ملايين مهندس في مجال «الا ي تي» وفي الحوار التالي العديد من التفاصيل: كيف تصفون العلاقات الكويتية- البنغالية؟

علاقات الكويت ببنغلاديش علاقات متينة وقوية وعميقة في جميع المجالات وتنمو وتتطور في كل مرة وتشهد تطورا ملحوظا وقد عزز هذه العلاقة المتينة التي انطلقت في عام 1971 الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين الصديقين وكانت اخر زيارة لمسؤول كويتي رفيع المستوى الى بنغلاديش زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الى بنغلاديش في عام 2016 إذ تحرص الكويت كما بنغلاديش على تعزيز العلاقات وآفاق التعاون المختلفة فيما بينهما وشهدت العلاقات الكويتية- البنغلاديشية تطورات بارزة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أوائل سبعينيات القرن الماضي ما عزز من متانتها.

حقوق العمال

كيف تقيمون وضع الجالية البنغالية بالكويت؟

اتيت الى الكويت منذ شهرين وواجهت العديد من الملفات المتعلقة بمشكلات الجالية وخصوصا منها العمالة البسيطة فتعداد أبناء الجالية البنغالية في الكويت يبلغ حوالي 350 ألف نسمة يعيشون في امن وأمان في الكويت الصديقة، يعملون في شركات التنظيف والانشاء وهم جادون في عملهم ويؤدون مهامهم على اكمل وجه كما لدينا اطباء يساهمون في مساندة الطاقم الطبي الموجود بالكويت لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.

العديد من ابناء الجالية خصوصا منهم العمالة البسيطة تعاني من مشاكل، ما اهم المشكلات التي تعانون منها وكيف يتم حلها بالتعاون مع السلطات الكويتية؟

أن أغلب الشكاوى التي تصل السفارة من قبل العمالة تتعلق بعدم دفع الرواتب بصورة منتظمة، حيث ان العديد من الشركات لا تفي بالبنود الموجودة في العقود المبرمة بين الشركة والعمال ونحن نحاول حل هذه المشاكل لضمان حقوق العمالة التي جاءت لجني الاموال مقابل العمل لكن بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا الا ان الجانب المضيء هو ان 90%من الشركات تقوم بدفع رواتب موظفيها بانتظام وذلك بفضل جهود الحكومة الكويتية المميزة.

ما الذي تقدمه السفارة من مساعدات للمتضررين من عدم دفع الرواتب وهل لديكم مركزا لايواء المتضررين؟

نحن نعمل على تقديم المساعدات للمتضررين قبل حل مشاكلهم وذلك بتوفير الاكل والمسكن فانا سفير جديد وكل يوم تصادفني مشاكل جديدة ومنها من فقد العمل من ابناء الجالية وقد اطلقت خدمة تقديم المشاكل عبر «الاونلاين» واتحدث مع ابناء الجالية واحاول معرفة المشكلات التي يواجهونها وبالتالي نتواصل مع كفالائهم.

ماذا عن تواصلكم مع السلطات الكويتية؟

بالطبع الكويت دولة قانون وهناك توجه حكومي لمحاربة تجار الاقامات ولكن هناك مشكلة هي تغيير بنود العقد المتفق عليه بين العامل والكفيل وهذه مشاكل قديمة وليست وليدة اللحظة او تأثرت بفعل «كورونا» لكننا نحاول دائما التواصل مع السلطات الكويتية وانا بانتظار تحديد موعد لي مع وزيرة الشؤون للوقوف على اهم المشكل التي تعاني منها العملة البنغالية كما اننا نتواصل مع وزارة الخارجية التي تقدم لنا كل التسهيلات لاجراء المقابلات مع الهيئات والوزارات الاخرى، فالموضوع معقد نوعا ما ونحن نواجه مشاكل ونتواصل مع ابناء الجالية وعوائلهم كما حدث مع عائلة ضحية الصليبية.

هل بحثتم مع السلطات الكويتية مسألة العالقين ببنغلاديش وامكانية رجوعهم الى البلاد؟

نعم هذا الامر مهم جدا بالنسبة لنا اذ إن بنغلاديش من ضمن القائمة الـ 34 دولة الممنوع دخول ابنائها بشكل مباشر واغلاق الاجواء المباشرة معها وهنااك ممن يأتون الى الكويت عبر قطر او الامارات بعد قضاء مدة 14 يوما هناك وهنا اود ان اشير الى انه تمت مغادرة 6000 شخص من أبناء الجالية الكويت خلال الفترة الماضية، اذا إن 4600 منهم استفادوا من المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة، كما ان هناك الكثيرين من أبناء الجالية يودون المغادرة بسبب فقدان عملهم بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا. واشير هنا الى ان 16 ألف بنغالي عامل بالكويت موجود ببنغلاديش ويودون الرجوع الى الكويت

شاهدت عددا كبيرا من ابناء الجالية ينتظرون دورهم للدخول الى مبنى السفارة، كيف تنظمون هذه العملية وهل هناك حجز للمواعيد في زمن «كورونا»؟

ملاحظتك في محلها.... فبسبب العدد الكبير لابناء الجالية في الكويت لا يوجد تحديد مواعيد عبر «الاونلاين» والإقبال الكبير على السفارة امر طبيعي بسبب رغبة الكثيرين من أبناء الجالية في إنجاز معاملاتهم،وأغلب المعاملات تتعلق بتجديد الجوازات او اصدار جوازات جديدة، فالسفارة اعتمدت آلية مميزة في التعامل مع الاعداد الكبيرة من المراجعين بعد رفع الحظر الكلي عن البلاد واليوم نجد ان الاعداد تكون كبيرة يومي الاحد والاثنين اما باقي الايام فالامور تكون الاعداد فيها قليلة، فالسفارة تستقبل العشرات من المراجعين يوميا أغلبهم معاملات تتعلق بتجديد الجوازات او اصدار جوازات جديدة.

وزير خارجية بنغلاديش واثناء تقديمه واجب العزاء في وفاة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد اجرى مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد الصباح، فما المواضيع التي طرحت خلال هذا اللقاء؟

صحيح هذا الامر وهنا اجدد تعازي الحارة للكويت بوفاة امير الانسانية الذي ساهم وبشكل كبير في تطوير العلاقات الكويتية مع بلدي ووزير خارجيتنا قدم واجب العزاء واجرى مباحثات مع نظيره الكويتي تتعلق بعلاقات البلدين وسبل تطويرها، كما تطرقا الى وضع العمالة البنغالية التي فقدت اعمالها هنا بالكويت بسبب الاضرار التي خلفتها كورونا فضلا عن بحث امكانية تزويد الكويت باليد العالمة الفنية حيث لدينا اخصائيين في العديد من المجالات فهناك 6 ملايين مهندس في مجال «الاي تي»، ولدينا اطباء كما ناقش مسالة العمالة الموجودة ببنغلاديش والعاملة بالكويت وقضايا اخرى محل الاهتمام المشترك.

التبادل التجاري

كيف كانت ردود الكويت على مطالبكم؟

علاقاتنا بالكويت قوية ونحن نتبادل دائما وجهات النظر ولا توجد خلافات بين بلدينا وبالتالي نجد دائما الدعم من قبل الكويت، ونحن مستمرون في التباحث معهم بهذا الخصوص ونود ان نعزز علاقتنا بتطوير التبادل التجاري فيما بيننا وتنويع الصادرات حيث ان الكويت تصدر لنا فقط النفط اما بنغلاديش وباعتبارها تضم العديد من المصانع العالمية فبامكانها ان تصدر للكويت منتجات كثيرة وبأسعار تنافسية ومناسبة كما ندعو رجال الاعمال الكويتيين الى الاستثمار في بلدنا باعتبارها سوقا مفتوحا ومتنوعا مع ضمان تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين خصوصا في المجال الصيدلي والزراعي والصناعي حيث لدينا العمالة الفنية التي تمتلك الخبرة في هذه المجالات. فبنغلاديش تعد الاولى في العالم في مجال الصناعة الصيدلانية وخصوصا في صناعة الادوية الاميركية. وهنا اود ان اشير الى ان الصندوق الكويتي للتنمية يسهم في تمويل المشاريع في بلدنا في مجال البنى التحتية اذ انه بمعدل كل عام يتم طرح مشروع على الصندوق ويقوم بدعمه بمعدل 20 الى 25 مليون دولار والى الان تم تمويل 22 مشروع من قبل الصندوق وما نوده هو تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ولدينا تواصل على غرفة التجارة بالكويت وهم مهتمون باقامة مشاريع تنموية ببنغلاديش.

هل لديكم أبحاث لإيجاد لقاح لكورونا؟

انا فخور بالنمو الاقتصادي المستمر الذي يُقرّب بلدي من عتبة الانضمام للدول النامية بدل الفقيرة ولكونها من أهم منتجي بدلات وأدوات الوقاية الطبية من كورونا واشير الى ان المستجدات الخاصة ب?يروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في بنغلاديش، ان الوضع مستقر والإصابات أقل بشكل ملحوظ، فنحن من بين افضل الدول لمكافحة الكوفيد فكل يوم تسجل اعداد بسيطة تقدر ما بين 30 الى 35 مصاباً فقط، وهنا اود ان انوه بالنمو الاقتصادي المستمر الذي يُقرّب بلدي من عتبة الانضمام للدول النامية بدل الفقيرة ولكونها من أهم منتجي بدلات وأدوات الوقاية الطبية من كورونا.

إجراءات حاسمة

كيف تجدون الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمكافحة الفيروس وهل من تعاون بين البلدين في جلب ادوية من بنغلاديش للحد من انتشار كورونا؟

اشيد بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية في مكافحة والوقاية من ?يروس كورونا فهي اجراءات فعالة وحاسمة والتي أسهمت بشكل فعال في الحد من انتشار المرض في الموجة الاولى، الا ان المرض بدا ينتشر بشكل كبير في دول العالم لما يسمى بالموجة الثانية مثمنا الدور الذي تلعبه الكوادر الطبية في الصفوف الأمامية اما عن التعاون في مجال الدوية فهناك اهتمام من دول الخليج بالدواء المصنوع في بنغلاديش وهو دواء اميركي وهناك شركة كويتية تحاول التعاقد معنا بصفقة تتعدى المليون دولار ونحن الان بصدد بحث هذا الموضوع كما ان الطاقم الطبي البنغالي موجود في الكويت ونحن مستعدون لتقديم الدعم وعرضنا هذا الامر وقد لاحظنا ان الكويت استعانت بطاقم طبي من باكستان ولديها توجه للاستعانة باطقم طبية من دول اخرى ونحن يهمنا التعاون مع الكويت كدولة صديقة ودولة اسلامية

كيف وجدتم توجه الكويت لتعديل التركيبة السكانية وقانون جلب العمالة الى الكويت وهل هذا النظام يعد افضل من نظام الكوتا؟

لقد قرأت عن الموضوع في الصحف الكويتية والجميع يتحدث عن التركيبة السكانية وهذا طبعا حق كويتي وما فهمته ان الحكومة ابتعدت عن نظام الكوتا في جلب العاملة واعتقد ان هذا الامر شي جيد فالحكومة ستتبع اسلوبا جديدا وسوف تقدم تصورها خلال عام وباعتقادي ان التطبيق فسوف يأخذ بعض الوقت لوجود صعوبات في تطبيق هذا التوجه وهذه الرؤية لان العلاقة بين الوافد والمواطن اصبحت علاقة وثيقة وهناك رباط وثيق بينهما فضلا عن ان بعض المهن التي لا يمكن للكويتي ان يمارسها، فتعديل التركيبة السكانية يحتاج الى تغيير ثقافة المجتمع اولا في تحديد احتياجاته ولذلك اجد نوع من الصعوبة في الوصول الى الهدف الذي تسعى اليه الحكومة على المدى القريب، لكننا نؤيد اعتماد الحكومة على الكفاءات وعلى المهنيين والخبراء كما ان هناك بعض المهن تعتمد على اليد العاملة البسيطة كتنظيف الطرق والمنشأت الحكومية واستبدال ذلك بمكينات لن يكون بالامر السهل.

العلاقات العسكرية

هل تعتقدون ان العلاقة بين الكويت وبنغلاديش تأثرت بما قام به النائب البنغالي وقضية الفساد الشهيرة؟

لا اود الخوض في هذا الامر لاننا الى الان لم نتلق اي شي رسمي بالتهم الموجهة الى المتهم والقضية منظورة بالقضاء الكويتي ونحن نحترم الكويت وقضاءها ولكن اود ان اقول ان علاقتنا العميقة لا تتأثر بشخص واحد او بسبب فساد لسنا ضالعين فيه فعلاقتنا قوية واخوية.

دائما ما تقولون ان هناك مشاكل في جلب العمالة واخرها هذه القضية فلماذا لم تتخذوا الاجراءات اللازمة على مستوى بنغلاديش للحد من هذه الظاهرة؟

فعلا قضية استخراج التأشيرات او عقود للبنغاليين ليست بالمشكلة الجديدة فقد شهد توقف لاستخراج التأشيرات للبنغاليين في وقت ما واعيد فتح جلب العملة البنغالية ولدينا وزارة خاصة بشؤون العمالة بالخارج ومعاناة العمالة ليست وليدة فساد شخص بعينه بل اصبحت ثقافة لدى البعض ولم توجد منذ سنتين بل منذ سنين طويلة وهي مشكلة تواجه العمالة البنغالية في دول الخليج كالامارات والسعودية وقطر والكويت وهناك مشاكل في تحويل الاقامات ووجود عمالة مخالفة بعد انتهاء فترة عملها وعدم حصولها على عمل وعدم لجوئها الى السفارة لحل مشاكلها كل هذه الامور نواجهها منذ زمن ولذلك فانا اولي اهتماما بالغا لهذا الملف الثقيل واعتقد ان اصدقاءنا في الكويت سيساعدوننا في حل جميع المشاكل العالقة بحكم علاقتنا القوية معهم.

كيف تقيمون العلاقات العسكرية بين البلدين وهل هناك اتفاقيات تعاون بين الكويت وبنغلاديش؟

علاقتنا العسكرية تعود الى مشاركة قوات بنغالية في تحرير الكويت كما شاركت فرق بنغالية في عملية نزع الالغام التي زرعها العراق وقد جددنا الاتفاق في عام 2016 حيث لدينا 11 وحدة عسكرية موجودة في الكويت كما ان هناك وحدة للدعم اللوجيستي لهذه الفرق وهناك من العسكريين من اقام بالكويت لاكثر من عقد وبالتالي فان علاقتنا جيدة جدا في المجال العسكري كما ان هناك تبادل للخبرات من خلال اجراء تمارين مشتركة وارسال ضباط كويتيين الى بنغلاديش وقدوم ضباط بنغاليين الى الكويت فضلا عن الزيارات المتبادلة لقيادات الجيش في البلدين الصديقين كما لدينا اطباء يعملون في المستشفى العسكري اي ان العلاقات بين جيشي البلدين متينة، وهنا اود ان اشير الى ان بنغلاديش لديها صناعة رائدة في مجال صناعة السفن الحربية اذا ان هناك صناعة وهناك تفكيك للسفن القديمة وقد عرضنا على الكويت شراء سفن من بنغلاديش ونحن في انتظار قرار الجيش ودائما ما نؤكد لهم اننا على استعداد تام للتعاون مع الكويت في جميع المجالات.

400 ألف مقيم خارج البلاد

كشف السفير البنغالي جانبا من حديثه مع وزير الخارجية الشيخ د. احمد الناصر قائلا: قلت لوزير الخارجية لماذا تدعون الاموال تذهب الى دبي وليس للكويت في اشارة الى البقاء 14 يوما للقادمين من الدول ال 34 المحظورة الى الكويت. واضاف: هناك 400 ألف عامل بالكويت موجودون بالخارج ويودون الرجوع الى الكويت لمزاولة اعمالهم فكيف لهذا العدد الكبير ان يدفع اموالا لدول اخرى ولا تعود بالمنفعة على الكويت، ولذلك فان فرض حجر صحي بالكويت يكون افضل. وتابع كلامه: نأمل ان يتم فتح الاجواء وان تسمح الكويت برحالات مباشرة من والى هذه الدول خصوصا التي لديها عدد كبير من العمالة مع اتباع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس.

العمل الخيري

اعرب السفير البنغالي عن شكره العميق للجمعيات الخيرية الكويتية التي قال انها تقوم بعمل جبار في بلاده، واضاف: اود ان اشكر الجمعيات الخيرية الكويتية على ما تقوم به من مجهودات لدعم الفقراء والمحتاجين في بنغلاديش اذ انها تسهم في رفع المعاناة على العديد من المواطنين وتساهم في بناء المدارس والمستشفيات والمساجد وتقديم الدعم للمحتاجين.

العنف والإرهاب

دان اللواء شفيق الزمان ما يتعرض له الاسلام من هجوم ونشر الرسوم الكاريكاتيرية وتصريحات المسؤولين، مؤكدا ان بلاده كدولة اسلامية كبيرة تعارض الاساءة الى النبي -صلى الله عليه وسلم- وتدعو الى نبذ العنف والارهاب واحترام الرموز الدينية وعدم المساس بها