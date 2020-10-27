إيجابية الدستور وسلبية القوانين

آراء

من مقدمة دستورنا انه يسعى نحو مستقبل افضل ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفي على المواطن بمزيد من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية.؛ هذا بعض ما جاء في مقدمة الدستور.لنرى ايضا ماجاء في بعض مواده من امور مهمة وهي حسب الترتيب الآتي:

- المادة (6) تقول: «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا. وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور». والمادة (7) تقول: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». والمادة (8) تقول: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافل الفرص بين المواطنين». والمادة (13) تقول: «التعليم ركن اساس تقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه». والمادة (14) تقول: «ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون وتشجع التقدم العلمي». والمادة (15) تقول: «تعنى الدولة بالصحة العامة بوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة». والمادة (20) تقول: «الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين. وذلك كله في حدود القانون». والمادة (26) تقول: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم للمصلحة العامة ولا يولى الاجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون». والمادة (29) تقول: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. ولاتمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين». والمادة (36) تقول: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة اوغيرهما . وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون.

والمادة (41) تقول: «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجب الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه. والمادة (48) تقول: «اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد اللازم للمعيشة». والمادة (58) تقول: «رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الامير عن السياسة العامة للدولة كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته».

هذه بعض مواد الدستور المهمة والتي تنظم الحياة العامة للمواطنين وما عليهم من حقوق وواجبات للدولة وما على الدولة من التزامات تجاه المواطنين. فهل تم العمل بها منذ إنشاء الدستور؟ وهل صدرت قوانين من المجلس أو الحكومة تخالف هذه المواد من الدستور للأحسن أو للأسوأ؟ ولماذا لم تصدر القوانين المفصلة له حتى الان؟ انها اسئلة مشروعة وخاصة ان الدستور ترك اساس تعديله للأحسن بعد خمس سنوات من إقراره.

وبنظرة عامة على وضعنا الحالي نرى ان هناك مواد مهمة في الدستورلم تطبق الى هذا اليوم. ولو طبقت بعدالة لتغير الحال في كثير من مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والعلمية والصحية والادبية والاجتماعية والخدمية. ولكن التهاون من السلطتين التشريعية والتنفيذية في تطبيق تلك المواد من الدستور كما وضعها المؤسسون أخر تقدم البلد واساء للديموقراطية المنشودة والتي كانت الدول المحيطة بنا تحسدنا عليها. إن البلد بحاجة الى اعادة نظر في ترتيب أوضاعه الدستورية بما يتماشى مع تحقيق الديموقراطية الحقيقية كما هو موجود في ديموقراطيات العالم المتقدم من أجل غد افضل لهذا البلد الطيب.

والله المستعان..

