«غربـل العتيق واحذر الجديد»

آراء

أبارك لنفسي كمواطن كويتي بسيط من فئة الغالبية الصامتة ولكل أهل الكويت الكرام على انتهاء مجلس 2016م وفتح باب الترشيح لانتخابات ديسمبر 2020م وممكن نلقب هذه بانتخابات «كورونا» لكونها ستكون ذات شكل مختلف من حيث الاجراءات بحيث لن توجد مقار انتخابية وما في دواوين ولا ندوات انتخابية بسبب الاجراءات الصحية بالبلاد وراح نفتقد التجمعات التي تجعل من المواطن يشعر انه ما في غيره أحد من حيث الترحيب وحرارة اللقاء وحسن الضيافة وقوم حق بوفلان وخل مكانك لأبوعلان واتصالات ومسجات من افراد لم ترها من ثلاث سنوات او اكثر والى آخر هذه المظاهر الانتخابية التي كانت موجودة بالماضي القريب في كل عرس انتخابي، ولكن اليوم مقالنا موجه لنا نحن البسطاء من المواطنين الذين نبحث عن الامل المفقود من سنوات في نواب الامة الكرام وحتى لا نلام مستقبلا ان كان أداء مجلس «كورونا» القادم وانجازه مثل المجالس التي سبقته او اسوأ ونلام لكوننا نحن من اختارهم بالماضي ونحن من سوف يختارهم بالمستقبل القريب في 5/12/2020م القادم.

والسؤال المهم اليوم لنا كمواطنين نترقب يوم الاقتراع وهو اليوم الذي نختار فيه الممثل لنا تحت قبة عبدالله السالم ليكون مراقبا عنا ومشرعا لنا، وبكل المجالس الأخيرة نجد عدم الرضا والسخط والتذمر من أداء الأكثر من النواب ومع ذلك نجدهم مرة أخرى ممثلين عن الامة في البرلمان وهذا يعود إما للتعصب العائلي او القبلي او المذهبي أو ان هذا النائب مميز من حيث الأداء البرلماني وهم قلة اليوم وقلة بالمجالس الماضية أيضا، وبسبب الأداء الضعيف للسواد الأعظم من نواب مجلس 2016م نجد المرشحين الجدد يتسارعون ويتسابقون لضرب أدائهم والحديث عن عيوب عملهم حتى يبرزوا ويقولوا نحن الأفضل القادم ومن الممكن أن يكونوا اسوأ من الذين سبقوهم بكثير لأن اغلب المرشحين ليسوا مرشحين جدداً بالمعنى الصحيح بحيث تكون هذه المرة الأولى التي يخوض فيها غمار الانتخابات البرلمانية بل الكثير منهم من كان نائبا سابقا وخسر الانتخابات الماضية بسبب افعاله واعمالهم وتكبره وتعاليه على المواطنين وانه قد وصل وبات من ذوي الأملاك والملايين فبات كالطاووس الذي يتفاخر بجمال ذيله وينسى أو يتناسى قبح قدميه أو وزيرا سابقاً فشل بأدائه الوزاري وعاش ببرج عاجي كونه عضواً بالحكومة الرشيدة ومنهم بات وزيرا وعندما اصبح كان سابقا وبسبب الوقت القصير لتوزيرة تجده لم يحقق طموحاته الخاصة والشخصية بالكرسي الأزرق يتحول سريعا لمرشح بصورة المظلوم الذي لم يعط فرصة حتى يحقق أحلام المواطنين التي يتباكى عليها يخترع الأكاذيب انه ظلم وحورب خوفا منه وهنا نسأل يخافون منك لماذا وانت عند اول سؤال تحولت لمارد المصباح وقلت (شبيك لبيك عبدك بين ايديك) ووقعت ومررت ومشيت كل ورقة لهم حق فيها او ليس لهم فيها حق لأنك من نوع الوزراء الذي يكون الكرسي اكبر منهم وكل همك التشبث والتمسك بالكرسي وبأي كرسي بس احصل واكسب واستغني وابيع الفقر الذي في داخلي، ولذا تجد هذين النوعين من المرشحين المخضرمين بالترشيح حيث اقل واحد منهم شارك في الانتخابات لمرة واحدة أكثر ولذا تجد غالبيتهم يتفقون على ان هدفهم الضحك على المواطن والرقص على همومه ومشاكله فقط حتى يدلي بصوته وبعد النتائج يتحول السلام لتعالي وتكبر.

وهنا الكلمة لنا نحن اهل الكويت من العامة وأقول ليس كل السابقين سيئين ولا كل الجدد ممتازين ولهذا من الواجب علينا ان نغربل المرشحين من النواب السابقين حيث نختار الذي عمل وسيعمل من اجل الكويت وأهلها ونحذر المرشح الجديد او المتجدد ونفرزهم على النحو الآتي: مرشح صادق ومرشح اعتاد الكذب لأن فيهم الكثير اعتاد وامتهن الكذب لدرجة بات كذابا بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ومنهم من يخلق له أعداء حتى يصعد ويكبر على ظهرهم ومنهم يرشح نفسه ليكون نائبا عن شخص متنفذ فقط. ومع كل هذا أقول الحذر من المرشح الذي غلافه الخارجي حقاني ويبحث عن الحق والعدل ومطالب المواطنين وبداخله شحات كبير يبحث عن الغنى والثراء وفق مبدأ مكيافيلي القائل (الغاية تبرر الوسيلة) هذا هو اخطر نوع من المرشحين بهذه الانتخابات القادمة، وكلنا نعرف جيدا أن الانسان الذي لم يشبع في صغره مستحيل يشبع في كبره لو ملك أملاك قارون.

ولهذا أتمنى من اهل الكويت كلهم ان يختاروا الصادق الأمين ويكشفوا الكذاب الكبير والشحات المتخفي بثوب المظلوم ويحذروا حامل قضيا الضعفاء لكونه أول واحد يقول للضعفاء طاف بعد جلوسه على الكرسي الأخضر والسوابق كثيرة بالمجالس السابقة واحذروا الذين غرقوا بالملايين المغموسة بوحل الحرام وعدم الشرعية. ولذا أردد وأكرر غربل العتيق وأحذر الجديد. والحين ما بقى عندي سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وضرر ويرزقنا نواباً صادقين مع انفسهم قبل ان يصدقوا مع المواطنين ويكونوا شبعانين وليسوا جياعاً لأن الجائع يبيع الكل من اجل ان يشبع وما راح يشبع، ولا يصح الا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: ليش بعض النواب والوزراء السابقين يتسابقون على الترشيح؟ الجواب بالمثل الشعبي القائل (تموت الدياية وعينها على السبوس) ومتى راح تيوووز وتعقل يا مواطن؟

