ليست من الحرية

آراء

مع انتهاء الثورة الفرنسية في عام 1799 دخل العالم كله، لا فقط فرنسا، مرحلة جديدة تم بناؤها وفق نتائج هذه الثورة والتي كان من أهمها القضاء على قدسية الكنيسة ورجالها، ونتيجة لذلك بدأت مرحلة العلمانية كحل للمأزق الذي سببته الكنيسة ومعها انطلقت مسيرة الحريات التي بدأت بشكل غير منضبط وهو أمر طبيعي باعتبارها رافدا جديدا وغير معروف الحدود، وكتجربة جديدة اصبح الدين وكل ما يمت له بصلة من رجال ومرافق والخ الخ بسبب اللاهوتية التي كانت تسيطر قبل الثورة هو الشر المحض. بجانب مكاسب الثورة السياسية والاجتماعية كان الأعظم هو المكسب المختص بالحريات، حتى أصبح الحديث عن وجود حدود وضوابط للتفريق بين الاساءة والرأي والحرية وخطابات الكراهية كمن يأتي «شيئاً ادا» وكان الجو العام في فرنسا وأوروبا مهيئاً لدعم أي حرية والتوسع في أي حديث ورأي مهما كانت نتائجه واتجاهاته.

عموماً فان أغلب الدول العلمانية اليوم والتي تفتخر باللاحدود تطبق نظرياً وقانونياً بعض الحدود والمحرمات، فالحديث اليوم مثلاً عن المرأة بشكل سلبي حديث عنصري مرفوض، والحديث عن الأعراق وأصول الناس خطاب كراهية يقاومه كل من يحترم نفسه.

يتبقى اليوم لنا من كل ما سبق بالتحديد فرصة وضع قضية الاساءة للأديان وللمعتقدات في نفس الاتجاه والموقف من الاساءة للجنس والعرق والخ، ونعلم أن لفرنسا بالتحديد حساسية تاريخية من هذا، ولكنه أمر يجب حسمه والدفع تجاهه واعتبار الاساءة والسخرية لمعتقدات الغير أمراً لا يدخل في حلقة الحريات التي سبق وقلنا إنها بدأت بالتضاؤل مع الوقت بسبب اخراج مواضيع عديدة منها.

في أوروبا اليوم يتنامى تيار يميني متطرف ولنقل شعبوي ينطلق من مرتكزين الأول: هو الخوف من الهجرة وذوبان القيم الأوروبية والفرص المتاحة مع استيطان المهاجرين، والثاني: مرتكز ديني متطرف ينظر لدين المهاجرين لا تأثيرهم الاجتماعي والاقتصادي فقط، وفي مقابل تنامي هذا التيار تتضاءل دولنا ويخفت تأثيرها بسبب ضعفها على كل الأصعدة.

ردة فعل الناس والشعوب تجاه الاساءة المباشرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبيعية ومشرفة قام بها الناس بتطبيق فرض الكفاية عن الحكومات التي تصمت اليوم وستصمت غداً وستبقى صامتة ما دامت دولاً تحتاج كل شيء من غيرها واليد العليا خير من اليد السفلى. تفاءلوا

