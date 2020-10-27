آثار دائرة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز

آراء

لقد عني المشرع الكويتي برفع ذلك التضارب بين الاحكام في الدائرة الواحدة او مختلف الدوائر بالمرسوم الاميري رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء فنصت المادة الرابعة منه على انه « اذا رأت احدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة منها او من الدوائر الاخرى احالت الدعوى الى هيئة تشكل من احد عشر مستشارا من مستشاري المحكمة يختارهم رئيس المحكمة وتكون برئاسته او من ينوب عنه وتصدر الاحكام بأغلبية الآراء والعدول هنا يكون عن مبدأ قانوني سابق صادر منها او من دائرة اخرى ان تحيل الدعوى الى الهيئة المشار اليها وهي دائرة توحيد المبادئ وتكون الاحالة لصاحب الطعن اذا ما تعارض طعنه مع حكم سبق صدوره عن تلك الدائرة او من خلال دائرة اخرى ويقوم الطاعن بتقديم طلب الى المكتب الفني لعرض الطعن على دائرة توحيد المبادئ ويكون استشهاده مشفوعا بالاحكام المتعارضة في ذات الامر والمسألة التي قام منها طعنه.

والحال هكذا فلا شك ان محكمة التمييز منبع من منابع تفسير العمل التشريعى بصفة عامة والقانون بصفة خاصة ولا سيما انها محكمة قانون وذلك بما ترسيه من مبادئ قانونية وفي سبيل ذلك يعمل القاضي بمحكمة التمييز فكره وخبرته لتفسير القواعد القانونية ويتقصى الحكمة من التشريع وصولا الى مقصد العدالة الراسخ وهو بسبيل انزال ذلك على الواقع العملي المطروح عليه.

ولما كان هذا العمل يمثل اهمية قانونية كبرى قصوى لكل من يعمل في المعترك القانوني قاضيا او مدافعا او باحثا او دارسا او مدرسا،

فقد بات تجميع المبادئ القانونية التي استخلصتها هذه المحكمة بمثابة الهرم القانوني ولها من الاهمية بمكانة المحكمة، وكانت هذه المبادئ هي جماع ما يربو على أربعة عقود من البحث والتدقيق منعا لتضارب المبادئ القانونية خشية ضياع حق من حقوق المتقاضين وارساء قواعد قانونية في طريق الدولة القانونية.

